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綠委前助理涉共諜案 民進黨盼朝野強化修法守國安

2025/4/2 16:53（4/2 17:06 更新）
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民進黨發言人吳崢2日呼籲朝野政黨一起支持相關法制強化作業，守護國安、守護台灣。中央社記者葉素萍攝 114年4月2日
民進黨發言人吳崢2日呼籲朝野政黨一起支持相關法制強化作業，守護國安、守護台灣。中央社記者葉素萍攝 114年4月2日
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（中央社記者葉素萍台北2日電）前立法院長游錫堃辦公室盛姓助理涉收中國數百萬元，洩漏立法院機密。民進黨發言人吳崢今天說，透過這事件可以看到，中共現在對台灣滲透多麼劇烈，有必要全面強化台灣國安法制；呼籲朝野政黨一起支持相關法制強化作業，守護國安、守護台灣。

吳崢今天在民進黨中常會會後記者會表示，現在最重要任務之一就是要防範中共對台灣滲透，以及守護台灣的國家安全，這是總統賴清德與民進黨最堅定的基本立場。

吳崢強調，任何人只要涉犯背叛台灣、傷害台灣人民利益，不論黨派、出身，都應該受到最嚴厲制裁，民進黨支持司法單位查辦，也呼籲勿枉勿縱。

吳崢並表示，透過這起事件，民眾可以看到中共現在對台灣的滲透是多麼劇烈，有必要全面強化台灣國安法制；總統賴清德日前已經提出了17項強化國安相關措施，應該盡速推動。

吳崢說，民進黨立法院黨團過去一年來持續在立法院提出強化國安修法，包含立委、里長等特定人士赴中，應該向主管機關報備，但是相關修法在立法院遭到國民黨、民眾黨聯手封殺，相關立委提案已經在程序委員會被封殺了293次以上。

他說，呼籲朝野所有政黨應該一起支持相關法制的強化作業，守護國安、守護台灣。

另外，中國接連兩天軍事演訓演練，吳崢表示，今天中常會並沒有特別提到軍演，不過，最近大家都關注到，中國近期內外都充滿壓力，包括美國國防部長近期亞洲出訪之旅，釋出明確訊息要阻止中國在印太地區破壞和平與穩定，加強盟邦合作；最近中國軍方內部人事有很多異動，「中國或許是因為這樣內外交迫的壓力，所以想要對台灣進行軍演，來轉移他們自身的壓力，恐嚇台灣的人民。」

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吳崢說，昨天是4月1日愚人節，中國選在愚人節進行軍演，但愚人節能夠嚇唬到的只有愚人，相信台灣的人民都非常有智慧，中國愚人節軍演這樣的把戲注定徒勞無功。

此外，民進黨立委王世堅下午在中常會前受訪表示，「匪諜就在你身邊」，應該要通令國安單位，加緊防範查察共諜滲透。他並說，在綠營可能被接觸到的是助理、辦公室人員，「但在野陣營有的是委員本人，這不是更可怕嗎？」（編輯：翟思嘉）1140402

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