美對台開徵32%對等關稅 藍：衝擊綠依美抗中策略

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（中央社記者王承中台北3日電）美國總統川普宣布實施對等關稅，對台灣開徵32%關稅。國民黨今天表示，民進黨所奉行的「依美抗中」策略，既無助於兩岸和平，也無法保障台灣經貿利益。呼籲賴政府立即說明，面對此關稅衝擊，政府有無任何補救與因應措施。

美國總統川普今天宣布將以國家為基礎課徵對等關稅，其他國家對美國課徵多少稅，美國將回敬約一半的「折扣」關稅，其中台灣對美課徵64%關稅，因此美國將對台灣課徵32%關稅。

國民黨今天發布新聞稿指出，這不僅是對台灣企業的重大打擊，更是對賴政府「依美抗中」政策的一記重擊，更顯見執政的民進黨只為自身政黨利益，犧牲全民，讓台灣為其意識形態付出的代價。

國民黨表示，賴政府上任以來，一味迎合美方、全面倒向美國，對外經貿談判毫無戰略自主性，對兩岸關係更採取對抗姿態，導致台灣在美國「對等關稅」政策中，毫無籌碼與招架之力，更成為國際中的問題國家，遭課重稅。

國民黨指出，面對32%的高額關稅，賴政府不僅毫無準備，更無法說明如何化解這場經濟危機，令企業界與人民憂心忡忡。

國民黨表示，國民黨的對美政策是「親美而不依美」，堅定維持良好關係，但絕不盲從；兩岸政策是「和中而不抗中」，致力於和平對話，降低風險。民進黨所奉行的「依美抗中」策略，既無助於兩岸和平，也無法保障台灣經貿利益，終將導致「引戰毀台」。

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國民黨指出，呼籲賴政府立即說明是否事前知情，是否有積極協商，對應方案為何。面對此關稅衝擊，政府有無任何補救與因應措施，尤其是中小企業的輔導措施為何。

國民黨表示，唯有放下意識形態，走向「親美和中、避戰護台」的路線，台灣才有可能在激烈的國際競爭中立足。民進黨「引戰毀台」，已讓代價開始浮現。（編輯：林家嫻）1140403