美國對等關稅衝擊 沈伯洋：朝野應合作一致對外

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（中央社記者張祈花蓮縣5日電）美國總統川普宣布對台灣課徵對等關稅32%，民進黨籍立委沈伯洋今天指出，對外有外交部協調，對內則推預算補貼，都需要朝野合作，不該把關稅做為政治操作，很要不得。

沈伯洋今天在花蓮出席黑熊森遊會，媒體問到對美國對等關稅議題。他指出，面臨關稅應一致對外，國民黨籍立委傅崐萁把國外關稅做國內政治操作，是很要不得；美國態度轉變是各國都要面臨的問題，他認爲目前對外由國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍等人協調，對內由朝野協商討論補貼。

對於是否台灣要調降關稅，沈伯洋說，關稅調整要降到刀口，貿易談判一定會對國內產業造成影響，同時間也要幫助國內產業，補貼要平衡，也不能讓別人進口後沒市場，這是漫長的過程。

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黑熊學院今天起在花蓮文創產業園區舉行為期2天的黑熊森遊會活動，連續兩天下午1時至5時，透過7個民防闖關遊戲及園遊會攤位，讓小朋友學習防災實用技能。

黑熊學院執行長朱福銘說，黑熊學院今年首場活動選擇在花蓮舉辦，正好是0403強震滿週年，透過防災物資準備、災害疏散模擬、辨認地理位置關卡教學，其中防空避難姿勢，可適用於地震發生時，是這次特別強化的關卡。（編輯：孫承武）1140405