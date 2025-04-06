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卓榮泰邀3黨共商國是 傅崐萁：國難當前願出席共度難關

2025/4/6 18:01（4/6 18:18 更新）
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國民黨團總召傅崐萁6日表示，藍營黨團三長將全數出席會議，只要有實質可行的政策方案，都願意協助推動。（中央社檔案照片）
國民黨團總召傅崐萁6日表示，藍營黨團三長將全數出席會議，只要有實質可行的政策方案，都願意協助推動。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉冠廷台北6日電）美國對台課徵對等關稅32%，行政院長卓榮泰表示將主動邀請國會朝野共商國是。國民黨團總召傅崐萁今天說，國難當前，藍營黨團三長將全數出席會議，只要有實質可行的政策方案，國民黨團都願意協助推動，共度難關。

美國總統川普宣布對台灣課徵對等關稅32%，卓榮泰4日表示，政府將提出新台幣880億元的協助方案，將主動邀請國會朝野共商國是，希望大家用最大的共識、最快速度編列特別預算，同時一併檢討中央政府總預算。

傅崐萁今天下午表示，接獲行政院秘書長龔明鑫致電邀約，國民黨立法院黨團三長將全數出席會議，只要有實質可行的政策方案，國民黨團都願意協助推動；他也呼籲總統賴清德，應盡速以更高層級召開國是會議，展現領導力團結朝野，共同面對這場嚴峻挑戰。

針對卓榮泰表示政府將提出新台幣880億元協助方案，傅崐萁質疑，是否真能解決問題，他將要求行政院應在會議中備妥所有相關資料，包括關稅內容、產業衝擊分析，以及與業界溝通情形。

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不過，傅崐萁認為，行政院以協商形式邀集朝野黨團三長，形式上並不符合體制；在美國掀起高關稅戰之際，中國大陸、日本、韓國、加拿大及歐洲多國領袖皆親自出面回應，唯獨台灣元首遲未現身。

談到綠營近期積極推動罷免案，是否會影響朝野合作空間，傅崐萁強調，現在只有國難，沒有小我榮辱，大家要一起面對。（編輯：林克倫）1140406

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