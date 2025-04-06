川普對等關稅 府院100小時盤整談判工具籌碼盼穩民心

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（中央社記者葉素萍台北6日電）美國總統川普宣布對等關稅政策，正值台灣清明連假期間。黨政人士今天表示，府院馬拉松式與各界開會，從行政團隊內部、產業各界代表到專家智庫，連假4天府院100小時盤整各項談判工具、籌碼與方向，多管齊下盼穩定企業信心、安定社會民心。

黨政人士晚間指出，從清明連假首日凌晨確定實際對等關稅稅率，總統府與行政院零時差啟動因應會議討論，至連假最後一天晚間，總統賴清德向國人說明政府5項應變策略，行政團隊以具體行動展現政府因應之道。

黨政人士表示，早在對等關稅實際稅率宣布前，府院已嚴陣以待，就對等關稅政策各種可能稅率與措施等不同情境模擬推估；3日連假第一天凌晨，確定實際稅率後隨即啟動因應會議討論。

黨政人士說，行政院長卓榮泰3日清晨抵達行政院領軍開會，同日下午賴總統在官邸召集行政與國安團隊，聽取團隊各項報告與盤點各項整備工作，行政各團隊對齊腳步、盤點籌碼、擬定後續因應。府院最後定調「嚴正強力交涉」立場，在對外部分也啟動因應措施，派員前往華府針對關稅議題進行交涉協商，加強談判力道。

黨政人士指出，3日第一階段府院馬拉松式會議後，4日下午4時行政院召開記者會，公布9大面向、20項措施，總經費新台幣880億元的支持協助方案。卓榮泰並向朝野喊話，邀請國會朝野共商國是，呼籲團結對外以共同因應挑戰。

黨政人士表示，5日上午行政團隊就各項金融措施進行討論，各部會分別針對台灣金融體質現況、台灣股匯市與國際連動性高等特質，逐一進行影響面盤點。5日下午賴總統邀集ICT產業代表，在官邸進行第一場企業座談，聽取產業各界第一線看法與需求。

黨政人士說，今天上午卓榮泰召集金管會等官員持續開會，針對台股波動進行沙盤推演，與會者包括金管會主委彭金隆、證交所董事長林修銘等人，金管會也在傍晚宣布採行3大暫行措施。

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黨政人士指出，今天下午賴總統接續邀請傳統產業、中小微型企業等十多位產業代表，在官邸進行第二場企業座談。與會者機械公會理事長莊大立會後受訪表示，可以感受到政府誠意，對於行政院所提方案欣然接受。

黨政人士表示，國內在野黨及有心人士操作錯誤訊息、唱衰台灣、製造社會對立，嘲諷政府「神隱」，賴總統提出5大應變策略，以具體行動回應在野黨批評；連假4天府院100小時盤整各項談判工具、籌碼與方向，多管齊下盼穩定企業信心、安定社會民心。（編輯：林克倫、楊蘭軒）1140406