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綠：藍白亂砍預算瞎扯關稅救命金 兩面手法扯後腿

2025/4/7 15:01（4/7 15:36 更新）
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面對美國對等關稅震撼，台股7日連假後重新開市，賣壓湧現補跌，集中市場指數終場暴跌2065.87點，收在19232.35點，收盤有多達936檔上市公司股票跌停，上櫃公司有766檔跌停，合計上市櫃跌停家數多達1702家，其中許多都是跌停鎖死。中央社記者翁睿坤攝 114年4月7日
面對美國對等關稅震撼，台股7日連假後重新開市，賣壓湧現補跌，集中市場指數終場暴跌2065.87點，收在19232.35點，收盤有多達936檔上市公司股票跌停，上櫃公司有766檔跌停，合計上市櫃跌停家數多達1702家，其中許多都是跌停鎖死。中央社記者翁睿坤攝 114年4月7日
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（中央社記者葉素萍台北7日電）民進黨發言人吳崢今天說，國民黨團總召傅崐萁合理化胡亂凍刪預算，要將砍掉的1439億當「關稅救命金」，兩種說法相互矛盾，完全是在扯政府後腿，替台灣添亂。

美國宣布對台課徵對等關稅32%，造成重大影響。傅崐萁呼籲總統賴清德立刻與美國談判，還要馬上召開國是會議，朝野攜手解決困難。他說，總預算刪除、節約的新台幣1439億元，可作為振興方案基礎。

民進黨發布新聞稿表示，吳崢在直播節目「午青LIVE」說，政府早已盤點相關影響，對不同情境模擬推估，更在美國總統川普宣布對等關稅後的100小時內提出相關因應措施，會見產業代表商討對策，賴總統也公開談話發表五大對策。在野黨無視政府一切努力，反見獵心喜唱衰台灣。

吳崢說，面對全球型的經濟海嘯，各國無一倖免，美股、亞股跌幅都將近10%，與台股走勢相同。藍白聲稱危機當前要共患難，卻把責任推給賴清德政府，非常無知。

他表示，國民黨立委羅智強發文建議賴總統「罷免川普」，被網友批評後刪文；民眾黨立委陳昭姿也發文稱「賴總統可對美國聲請釋憲」，藉著國家危機進行口水戰，民眾看在眼裡自有公斷。

吳崢說，因應關稅衝擊需要強而有力的政府，要有足夠政策工具。國民黨卻一直主張砍預算、削弱中央政府能力，現在傅崐萁還聲稱「幸好國民黨砍了1439億的預算，可當關稅救命金」，兩種說法根本相互矛盾。

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吳崢指出，國民黨砍掉經濟部協助中小型企業轉型、升級的經費，如今卻說要拿這筆預算來對應經濟衝擊；國科會的旅費、各部會加強社會溝通的業務宣傳費、農業部協助農民應對衝擊的經費也被濫砍，完全在扯政府後腿，替台灣添亂。

吳崢說，卓榮泰下午邀請朝野黨團對美國關稅政策議題會商，呼籲藍白應以當前局勢為重，不要再做沒意義的政治鬥爭，否則將被人民淘汰。（編輯：萬淑彰）1140407

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