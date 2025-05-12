綠籲勿刪國土韌性預算 民眾黨團：政策方向錯誤

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（中央社記者陳俊華台北12日電）民進黨今天舉行記者會，籲藍白切莫刪除強化國土安全韌性1500億元預算。民眾黨團說，政院編1500億元宣稱要加強防制「洗產地」，但屢被質疑是防制走私，政策方向完全錯誤。

民進黨發言人吳崢、韓瑩今天舉行「藍白亂國會週年，親中毀台刪國防！」記者會。韓瑩表示，藍白阻擋強化國安相關法案377次，其中，319次是民進黨立委沈伯洋提起的立委赴中納管規定，國民黨立委林思銘阻擋立委赴中納管282次。

吳崢指出，行政院4100億特別條例中，有新台幣1500億元的強化國土安全韌性預算在強化台灣海域監偵能量上，包括建構台灣周邊海域安全監測系統，強化岸海監偵系統與整合偵蒐系統，提升立體偵蒐及規劃各式無人載具等，呼籲國民黨及民眾黨不要刪除強化國土安全韌性預算。

台灣民眾黨立法院黨團透過新聞稿表示，2位民進黨發言人「胡言亂語、不知所云」；民進黨團所提的國安10法，除兩岸人民關係條例提及立委赴中，須經行政部門審查同意的提案，明顯違反憲法權力分立原則，遭暫緩列案外，其餘所有法案「全數經由程序委員會排入，民進黨立委提案順暢無阻」。

民眾黨團質疑，民進黨團在各委員會都有黨籍召委，也都有排案權，為什麼這一年半完全未見排審相關法案，顯然民進黨的「抗中保台」根本是喊爽的、喊假的。民進黨與其黨籍立委心中無國家，只想炒作國安議題獲取政黨紅利、欺騙人民，實在可恥。

民眾黨團表示，行政院所提特別條例，更假藉國家經濟重大變故、重大災變之名，行掏空國庫之實。其中編列1500億元，宣稱要加強台灣海域24浬偵查，來防制「洗產地」，已屢被質疑是防制走私，卻硬扯防制洗產地，政策方向完全錯誤，把人民血汗錢丟到海裡。

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民眾黨團質疑，民進黨發言人口中重要的國防預算「增設海岸巡防及其他包括無人載具」，也早已在公務預算中編列，為何要重複編列，民進黨政府完全說不出所以然，整天只想獅子大開口要錢。

民眾黨團批評，賴清德政府禁不起檢視就亂貼標籤、將在野黨依法監督預算的職責扭曲、醜化、抹紅，民進黨果真是空心黨、假愛國真掏空，沒有實際作為、上上下下鬼話連篇，難怪府院黨全共諜。（編輯：黃國倫）1140512