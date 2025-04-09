緬甸震災專戶勸募至5月底 僑委會將辦祈福活動

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（中央社記者楊堯茹台北9日電）緬甸7.7強震已釀3500人罹難，僑委會今天宣布開設「有僑無礙 送愛緬甸」公益勸募活動專戶，即日起到5月31日進行募款，善款執行時間長達5年，至僑校復建完成，本週末將分別在台北、台中舉辦祈福活動，共同為緬甸加油打氣。

緬甸3月28日發生的毀滅性強震已造成3500人罹難，且死亡人數還在增加，搜救生還者的行動7日正逐漸告一段落，由愈來愈多的救濟災民及災後復原行動取而代之。

僑委會上午舉行「有僑無礙 送愛緬甸」捐贈儀式記者會，宣布「有僑無礙 送愛緬甸」公益勸募活動專戶經衛福部核准，函字號為「衛部救字第1141361214號」，期間為114年4月8日至114年5月31日止，海華文教基金會董事長吳明穎以個人名義捐出第一筆捐款新台幣100萬元。

僑委會委員長徐佳青致詞時表示，瓦城產業以文教觀光為主，目前痛失經濟來源，依賴援助才有活下去的希望。國際援助狀況不樂觀，所幸在仰光的台商很熱情，第一批物資由緬甸台商總會在當地採購，4月2日傍晚送到暫當物資集中站的東區僑校，隔天早上開始發放；第二批物資上週末已領出並逐漸發放到災區，後續藥品等其他物資則將自台灣和鄰國運進緬甸，而目前醫療用品最為缺乏。

徐佳青說明，緬甸月底雨季將至，屆時復建工作會受影響，將盡量在這兩週做好準備，讓災民都能有所遮蔽，而雨季前則是持續高溫，確保乾淨水、生活物資供應，以及衛教是主要工作。

被問及捐款撥用時間，徐佳青回應，勸募過程就會開始執行，專案計畫預計執行5年，直到受損僑校復建完成，而當地80所僑校的教材、修繕和師資都是由台灣支援，這次13名自聘教師暫時台休息，旅費由僑委會補助。

徐佳青也解釋，除了物資採購，捐款也會將於援助在台灣的緬甸僑生，從高中以上統計有超過3000人。另外，由於泰國災情其中曼谷地區，本次勸募排除泰國，集中量能在緬甸地區。

此外，僑委會分別於4月11日下午5點將在台北市立大學中正堂，以及4月12日在台中國立中興大學圖書館國際會議廳舉行祈福活動，現場將舉行佛教、基督教、伊斯蘭教儀式，以及點燈、填寫祈福卡片為災民祈福。

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「有僑無礙 送愛緬甸」公益勸募活動專戶戶名為「財團法人海華文教基金會」，銀行名稱為「國泰世華銀行」，分行名稱為「館前分行」，帳戶則是「001-50-169089-5」，備註欄須標註「緬甸震災捐款」。

此外，每筆款項均需經過對帳核實，捐款人還需提供捐款憑證（例如臨櫃捐款收據、ATM轉帳單據、網路銀行交易截圖等）、捐款人姓名與身分證字號、聯絡電話以及收據寄送地址，上述資訊可傳真至（02）2371-1815或電子郵件至occeftw@gmail.com。不願公開姓名的捐款人需以書面方式提出反對聲明。（編輯：張若瑤）1140409