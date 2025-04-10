因應美國關稅新政 總統11日產業傾聽之旅首站台中

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（中央社記者溫貴香台北10日電）因應美國對等關稅政策，總統賴清德與行政院長卓榮泰分進合擊，卓榮泰今天展開產業之旅，總統11日啟動產業傾聽之旅前進台中，與受衝擊嚴重的傳產及中小微型企業與20多家中部廠商座談，總統將傾聽行政院880億元出口供應鏈支持方案是否符合產業需求。

美國總統川普（Donald Trump）9日宣布，已有超過75國聯絡美國希望進行談判且未採取報復行動，他已授權高額關稅措施暫停實施90天，在此期間僅實施10%的對等關稅，立即生效；不過，對中國徵收的關稅將即刻提高至125%。

府方人士表示，關稅戰是一場必須謹慎因應、更要積極處理的挑戰，尤其台灣是外貿導向國家，關稅挑戰對產業衝擊必須嚴陣以待。

賴總統明天將由總統府秘書長潘孟安、行政院秘書長龔明鑫、經濟部長郭智輝陪同，上午10時赴台中出席「與機械器具業者座談」，與受衝擊嚴重的傳產及中小微型企業、與20多家中部廠商座談，聽取產業界的需求。

府方人士表示，府院多管齊下，從社會溝通、朝野溝通、產業溝通到國際溝通4面向戰略思維，緊接著行政院記者會提出產業支持計劃。府方人士分析，外界批評行政院記者會「抓不到重點」，但考量談判才剛要開始，但衝擊必然會造成，「880億元」正是「為談判前做的緩衝措施」。

該人士說，賴總統接連兩天邀集產業代表於官邸進行企業座談，溝通策略、傾聽意見，並將產業界建言統整為5大應變策略，確實將社會各界提供的寶貴意見，列為政府決策的參考依據。

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行政院服務諮詢專線也已經正式上線，各部會開設190線，有專人負責提供正確資訊，賴總統也將啟動產業傾聽之旅，第一站正是受衝擊嚴重的傳產及中小微型企業。

府方人士表示，賴總統4大戰略溝通思維，從社會、朝野、產業到國際溝通，對內要團結國人、穩定企業，對外亦從世界變局出發，台灣作為關鍵支點，要與美國及友盟國家共同努力，克服國際經貿環境的動盪變局，打造更繁榮的黃金時代。（編輯：楊凱翔）1140410