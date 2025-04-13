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強化地方廳舍集會所耐震力 內政部補助逾千件近65億

2025/4/13 10:16（4/13 10:41 更新）
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內政部說，從民國102年至今，補助地方政府的辦公廳舍、村里集會所等公有建物的耐震強化共1647件，補助經費達新台幣64億9502萬元。圖為經拆除重建並在2025年1月啟用的雲林縣元長鄉公所。（內政部提供）中央社記者高華謙傳真 114年4月13日
內政部說，從民國102年至今，補助地方政府的辦公廳舍、村里集會所等公有建物的耐震強化共1647件，補助經費達新台幣64億9502萬元。圖為經拆除重建並在2025年1月啟用的雲林縣元長鄉公所。（內政部提供）中央社記者高華謙傳真 114年4月13日
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（中央社記者高華謙台北13日電）內政部說，從民國102年至今，補助地方政府辦公廳舍、村里集會所等公有建物耐震強化共1647件，補助經費達新台幣64億9502萬元。如今財劃法完成修法，地方政府也應投入經費，與中央一起為公有建物安全把關。

內政部今天透過新聞稿表示，為守護民眾生命安全，921大地震之後，開始協助地方政府提升公有建築耐震能力，尤其鄉鎮市公所或村里集會所是民眾洽公重要場所，更是災害時的避難安置據點。

內政部說，為協助地方政府進行耐震補強工程，透過「健全地方發展均衡基礎建設計畫」及「前瞻基礎建設計畫」，提供經費辦理耐震評估、補強、拆除重建或新建作業，不但讓這些建築更安全，也大幅改善空間品質。

內政部指出，以雲林縣元長鄉公所為例，原舊辦公大樓是民國64年所興建的3層樓建築物，整體結構老舊，經專業鑑定後建議拆除重建，內政部在108年以前瞻經費補助重建，新辦公大樓在今年1月落成啟用，讓鄉公所有更好辦公環境，也提供民眾更便利、安全的洽公空間。

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另外，台南市北區的正覺里活動中心，原建築是民國73年興建，使用近40年，建築物水泥嚴重剝落，影響民眾安全，經鑑定評估後也建議拆除重建，內政部在110年補助經費，並於112年完工啟用；新活動中心除了是里民集會場所，也設社區關懷據點，提供身心障礙者日間照護服務，讓社區功能更完整。

內政部強調，過去為減輕地方財政負擔，中央長期補助地方強化公有建物的耐震力，不過仍有不少老舊建物亟待改善，如今財政收支劃分法完成修法，地方政府財源增加，也應更積極投入經費，與中央攜手為公有建物安全把關。此外，也呼籲立法院儘快排審前瞻計畫114年度的預算，回應民眾對公共空間安全的期待。（編輯：蘇志宗）1140413

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