涉共諜案 吳釗燮前助理遭民進黨縣黨部開除黨籍

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（中央社記者王朝鈺宜蘭13日電）國安會秘書長吳釗燮任外交部長時的助理何仁傑涉共諜案，已遭收押禁見。民進黨宜蘭縣黨部今天表示，經黨部開會討論後，一致通過開除何仁傑黨籍。

民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進下午透過新聞稿表示，針對黨員何仁傑涉嫌違反「國家安全法」，黨部今天緊急召開臨時執行委員會及評議委員會聯席會議後，鑑於何仁傑的行為已嚴重損害民進黨聲譽，經兩會審慎評估並一致通過，決定即刻開除何仁傑黨籍。

邱嘉進指出，何仁傑目前正接受司法機關偵辦，根據檢調掌握的初步事證，何仁傑涉案內容與民進黨一貫主張的自由民主、人權法治核心價值相悖，為維護民進黨紀律與形象，且為昭示社會大眾對違法失德行為的零容忍態度，黨部依法啟動黨紀程序，並將此案移送中央評議委員會。

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評議委員會召集人謝燦輝指出，政黨作為民主制度的重要基礎，有責任以最高標準自律、自清，這次事件雖為個別行為，卻已造成社會廣泛關注與不安，民進黨將持續配合相關調查，絕不容姑息包庇，堅持依法辦理，以黨紀自清。

民進黨宜蘭縣黨部表示，未來將進一步強化黨員的法治教育與紀律監督機制，確保所有黨員行為與民進黨核心價值一致，共同守護台灣社會的自由與安全。（編輯：方沛清）1140413