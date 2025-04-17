總統贈澎湖天后宮「海慶安瀾」墨寶 祈願國泰民安
2025/4/17 15:32
（中央社澎湖縣17日電）總統賴清德致贈國定古蹟開台澎湖天后宮「海慶安瀾」墨寶，今天由民進黨中央黨部社運部主任江志銘代表致贈，向媽祖致上最崇高敬意，祈願風調雨順、國泰民安、社稷安寧。
江志銘今天代表總統賴清德致贈開台澎湖天后宮「海慶安瀾」墨寶，由主委蔡光明接受，澎湖縣長陳光復、警察局長林温柔、馬公市長黃健忠、民進黨澎湖縣黨部主委顏家康等人都到場，見證這份由中央帶來的祝福。
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江志銘表示，總統賴清德在總統競選期間，獲得天后宮協助與鼓勵，懷著感恩的心，盼未來有機會親自回到天后宮參拜；在媽祖生日前夕，以墨寶「海慶安瀾」向媽祖致上最崇高敬意，也向澎湖鄉親表達深深感謝。
陳光復表示，開台澎湖天后宮為全台歷史最悠久媽祖廟，內政部評定為國定古蹟，不僅是信仰中心，更是澎湖人心靈寄託，多年來庇佑地方安定、居民平安；感謝總統賴清德致贈墨寶，展現對民間信仰重視，也彰顯中央對澎湖地方文化的支持與關懷。（編輯：陳仁華）1140417
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