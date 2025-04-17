加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
藍源火箭上不只凱蒂佩芮 越裔女性亞曼達走過性侵創傷圓太空夢
首頁 / 政治

印度文化節4/20起登場 傳統舞蹈美食輪番上陣

2025/4/17 21:36
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊堯茹台北17日電）「2025印度文化節」系列活動於20日在雙北開跑，不僅有印度市集提供文化體驗，也將舉辦印度舞蹈大師表演及研討會，由於適逢印度台北協會成立30週年，特別邀請印度知名藝術家來台表演。

印度台北協會發布新聞稿指出，「2025印度文化節」系列活動將於20日在登場，首場活動在新北市汐止區的夢想社區舉辦印度市集，可品嚐道地美食以及體驗印度傳統服飾紗麗、彩繪（henna）。今年是印度台北協會成立30週年，特別邀請印度知名藝術家來台演出，慶賀印台30年情誼。

印度台北協會表示，第二場活動「國際印度大師表演」將於23日在新莊文化藝術中心登場，印度知名藝術家包括Kalamandalam Shiju Kumar帶來「卡達卡里」（Kathakali）舞劇，及Dr. Gayathri 演出的印度古典摩希尼亞坦舞蹈，也有寶萊塢舞蹈精彩表演。

印度台北協會說，第三場活動「印度表演藝術國際研討會」則在26日至27日在台北市立圖書館總館舉辦，印度和台灣的表演藝術家來場學術對話，探討印度音樂、舞蹈和瑜伽等面向，研討會免費入場，但需事先報名。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

印度台北協會表示，系列活動最終場「國際印度大師戲劇舞蹈滙演」則在27日在台北市立圖書館總館舉行，印度舞蹈與戲劇大師將帶來精彩的演出，為文化節畫上完美的句點。

印度台北協會說明，「2025印度文化節」系列活動由台北印度愛樂中心主辦，在印度台北協會、文化部、新北市政府等單位支持下，讓台灣民眾更深入地了解印度底蘊。（編輯：楊凱翔）1140417

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

53
更多編輯台推薦新聞：