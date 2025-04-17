印度文化節4/20起登場 傳統舞蹈美食輪番上陣

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（中央社記者楊堯茹台北17日電）「2025印度文化節」系列活動於20日在雙北開跑，不僅有印度市集提供文化體驗，也將舉辦印度舞蹈大師表演及研討會，由於適逢印度台北協會成立30週年，特別邀請印度知名藝術家來台表演。

印度台北協會發布新聞稿指出，「2025印度文化節」系列活動將於20日在登場，首場活動在新北市汐止區的夢想社區舉辦印度市集，可品嚐道地美食以及體驗印度傳統服飾紗麗、彩繪（henna）。今年是印度台北協會成立30週年，特別邀請印度知名藝術家來台演出，慶賀印台30年情誼。

印度台北協會表示，第二場活動「國際印度大師表演」將於23日在新莊文化藝術中心登場，印度知名藝術家包括Kalamandalam Shiju Kumar帶來「卡達卡里」（Kathakali）舞劇，及Dr. Gayathri 演出的印度古典摩希尼亞坦舞蹈，也有寶萊塢舞蹈精彩表演。

印度台北協會說，第三場活動「印度表演藝術國際研討會」則在26日至27日在台北市立圖書館總館舉辦，印度和台灣的表演藝術家來場學術對話，探討印度音樂、舞蹈和瑜伽等面向，研討會免費入場，但需事先報名。

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印度台北協會表示，系列活動最終場「國際印度大師戲劇舞蹈滙演」則在27日在台北市立圖書館總館舉行，印度舞蹈與戲劇大師將帶來精彩的演出，為文化節畫上完美的句點。

印度台北協會說明，「2025印度文化節」系列活動由台北印度愛樂中心主辦，在印度台北協會、文化部、新北市政府等單位支持下，讓台灣民眾更深入地了解印度底蘊。（編輯：楊凱翔）1140417