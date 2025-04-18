人民是頭家苗栗宣講 民進黨凝聚共識鼓舞基層

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（中央社記者管瑞平苗栗縣18日電）民主進步黨苗栗縣黨部今天在竹南鎮辦「人民是頭家」宣講會，地方黨公職、民意代表出席踴躍，黨部主任委員陳詩弦說，希望凝聚共識，鼓舞基層力量，展現關注與支持改革行動。

民進黨苗栗縣黨部邀民進黨籍立法委員林淑芬、林月琴、台北市議員簡舒培及網紅八炯等到場宣講，吸引大批民眾與支持者，場外公民團體罷免連署也同步進行。

林淑芬表示，以她多年立法院經驗，從未見過這麼混亂的國會，中國國民黨籍立委與中國沆瀣一氣，在國會扯後腿，如扮演中國共產黨前鋒，濫用人數優勢亂刪預算、癱瘓政策。大罷免是台灣民主關鍵時刻，唯有透過二階連署成功，才能讓中國與世界看到台灣堅定選擇。

林月琴說，國會停滯不前，多項攸關民生預算遭凍結、刪除，連全民健康保險預算都受嚴重影響，民眾生活品質直線下滑，國民黨與台灣民眾黨聯手傷害民眾權益。

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簡舒培表示，國民黨昨天號召黨公職到台灣台北地方檢察署前抗議，是為掩護「死人連署」案施壓司法，無法面對民意，呼籲民眾主動向鄰居推動連署，讓國會重回正軌。

陳詩弦說，大罷免已到非常關鍵階段，民進黨苗栗黨公職全體動員，展現支持中央政府政策，希望透過宣講凝聚改革共識，鼓舞基層力量。（編輯：李明宗）1140418