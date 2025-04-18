加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

人民是頭家苗栗宣講 民進黨凝聚共識鼓舞基層

2025/4/18 23:06（4/18 23:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民進黨苗栗縣黨部18日晚間在竹南鎮保民宮辦「人民是頭家」宣講會，地方黨公職、民代出席踴躍，盼凝聚共識、鼓舞基層力量，推動罷免二階連署成功。（民進黨苗栗縣黨部提供）中央社記者管瑞平傳真 114年4月18日
民進黨苗栗縣黨部18日晚間在竹南鎮保民宮辦「人民是頭家」宣講會，地方黨公職、民代出席踴躍，盼凝聚共識、鼓舞基層力量，推動罷免二階連署成功。（民進黨苗栗縣黨部提供）中央社記者管瑞平傳真 114年4月18日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣18日電）民主進步黨苗栗縣黨部今天在竹南鎮辦「人民是頭家」宣講會，地方黨公職、民意代表出席踴躍，黨部主任委員陳詩弦說，希望凝聚共識，鼓舞基層力量，展現關注與支持改革行動。

民進黨苗栗縣黨部邀民進黨籍立法委員林淑芬、林月琴、台北市議員簡舒培及網紅八炯等到場宣講，吸引大批民眾與支持者，場外公民團體罷免連署也同步進行。

林淑芬表示，以她多年立法院經驗，從未見過這麼混亂的國會，中國國民黨籍立委與中國沆瀣一氣，在國會扯後腿，如扮演中國共產黨前鋒，濫用人數優勢亂刪預算、癱瘓政策。大罷免是台灣民主關鍵時刻，唯有透過二階連署成功，才能讓中國與世界看到台灣堅定選擇。

林月琴說，國會停滯不前，多項攸關民生預算遭凍結、刪除，連全民健康保險預算都受嚴重影響，民眾生活品質直線下滑，國民黨與台灣民眾黨聯手傷害民眾權益。

google news透過 Google News追蹤中央社

簡舒培表示，國民黨昨天號召黨公職到台灣台北地方檢察署前抗議，是為掩護「死人連署」案施壓司法，無法面對民意，呼籲民眾主動向鄰居推動連署，讓國會重回正軌。

陳詩弦說，大罷免已到非常關鍵階段，民進黨苗栗黨公職全體動員，展現支持中央政府政策，希望透過宣講凝聚改革共識，鼓舞基層力量。（編輯：李明宗）1140418

林淑芬
美關稅戰衝擊 立委點名難替代藥品盤點缺自費項民眾黨北市黨部主委周榆修暫代 苗栗黨部賴香伶兼任
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：