台裔教授加拿大辦罷免連署 盼世界認識台灣民主

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（中央社記者程愛芬溫哥華18日專電）台灣罷免立法委員行動正熱，一群台灣師生在加拿大大學內擺起了「楓起來霸爆」攤位，除了收集罷免連署書之外，也藉機在校園內宣傳台灣的民主真諦。

加拿大英屬哥倫比亞大學（UBC）學生中心外的罷免連署攤位由口腔健康醫學院台裔教授山人幸琪自發性設立，獲得不少台灣學生積極響應，有人做攤位義工，有人呼朋引伴一起來連署。

UBC大約有200名台灣學生。專攻腦神經科學的蔡昕蓁在加拿大4年，依然非常關注台灣時事動態。她對中央社記者說：「當我知道學校內有收集連署書的站點後，就覺得需要盡一份力。反正做了沒傷害，但如果不做，我想我一定會後悔。」

就讀社會科學的薛郁陞重視人文發展，他說：「當我看到文化部的預算被大幅刪除時，『是可忍，孰不可忍』這句話立刻衝上了我腦袋。」

蔡昕蓁和薛郁陞本以為罷免潮如此浩大，應該很多人知道，沒想到在加拿大的台灣圈，仍有很多人不清楚事件來龍去脈。「我們趁機解釋罷免的意義和影響，讓海外的台灣人能多貼近台灣社會的脈動，也能向一些非華人說明台灣民主的進程與挑戰。」

兩人也提到在校園內曾碰到中國學生稱「台灣人等於中國人」、「台灣是中國的一部分」的說法挑戰，兩人都不會採取怒目相向的做法，而是在能溝通的狀態下，盡可能說明台灣和中國不一樣之處。

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他們說，台灣正在進行的罷免活動就是一個好例子。「台灣的民主政治很成熟，有選舉、罷免、創制和複決，有完全自由選擇權，也有安全閥機制的設計，這和中國大陸政治體制迥異，台灣是真正人們當家作主。」

山人幸琪說，中國對台灣的文攻武嚇越來越激進，因此海外台灣人要把握每一個機會，多讓世人認識台灣處境。「今天連加拿大總理卡尼（Mark Carney）都公開說中國是加拿大最大的威脅，並提到中國也在威脅台灣。身為台裔加拿大人，當然不能缺席守護台灣民主。」（編輯：唐聲揚）1140419