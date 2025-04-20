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罷免案接連出現死人連署 陳其邁：系統性作弊行為

2025/4/20 18:23
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（中央社記者蔡孟妤高雄20日電）高雄市長陳其邁今天表示，最近台灣民主制度變成活人投票、死人連署罷免，一定有人在系統性主導，這是從北到南作弊行為，是對民主的傷害，呼籲民眾以選票剔除表現差的國民黨立委。

八卦寮文教基金會今天下午舉辦「余登發、余陳月瑛紀念音樂會」，陳其邁及民進黨高雄市立委邱議瑩、邱志偉、許智傑與黃捷等人出席。

陳其邁致詞表示，自由不是免費的，是靠大家打拚來的，若出差錯，很多威權幽靈又很快會回來；民主的制度，就是受到人民的支持是執政黨，受到人民反對則淪為在野黨。

陳其邁並指，中國外交部發言人展現區域強權態度，遇上台灣都不客氣，還說「台灣是中國的一部分」、「統一是歷史的必然」，一點也沒把台灣民主自由看在眼裡。

陳其邁還說，立法院也讓人煩惱，民進黨立委黃捷、許智傑受到選民肯定，但最近卻接連發生死人連署罷免，「台灣的民主制度變成活人投票、死人連署罷免，哪有這種事？」一定有人在系統性主導，是從北到南作弊行為、對民主的傷害。

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陳其邁呼籲高雄市民拿起電話，「要把隔壁其他表現差的、國民黨的立委，若做不好，就用選票把他們剔除」；他還說，高雄人罷免最有經驗，否則他今天也不會當高雄市長，「表現不好的換下來，換表現好的人去做，才叫民主政治」。

紀念音樂會今天高雄橋頭覓蜜基地舉行，眾多歌手以歌聲向前高雄縣長余登發、余陳月瑛追思致意；基金會董事長余政憲表示，高雄一向是台灣民主運動重要的開始，感謝陳其邁近年打拚，讓高雄再度扮演推動歷史前進角色。（編輯：陳仁華）1140420

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