加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

立院司委會下週排3天周萬來報告 莊瑞雄：有公益性

2025/4/25 18:20（4/25 18:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
立法院司法及法制委員會召委民進黨立委莊瑞雄（左）、國民黨立委吳宗憲（右）。（中央社檔案照片）
立法院司法及法制委員會召委民進黨立委莊瑞雄（左）、國民黨立委吳宗憲（右）。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇、王承中台北25日電）立法院司法及法制委員會下週輪值召委為民進黨立委莊瑞雄，委員會3天的議程，全安排立法院秘書長周萬來進行專題報告，引發討論。莊瑞雄今天受訪說，專題報告的題目有其公益性及重要性，且社會關注，可受各界公評。

另一位立法院司法及法制委員會召委、國民黨立委吳宗憲受訪表示，排案是召委的職權，予以尊重，但莊瑞雄排這樣的議程，很明顯就是要羞辱周萬來。

立法院司法及法制委員會下週議程下午公布，4月28日邀請周萬來列席就「立法院議事空間運用現況暨整體院區未來治理規劃」、「立法院國會數位化推動進度及資安應對防護方案」進行專題報告並備質詢；4月30日邀請周萬來等人列席就「3/25晚間本院違法會議及違法表決之適法性、是否有違公務員服務法？」進行專題報告並備質詢。

此外，立法院司法及法制委員會5月1日的議程，則是邀請周萬來等人列席就「防止立法院成為國安破口－避免共諜滲透、機敏資訊洩漏等國安事件之防制措施」進行專題報告並備質詢。

針對立法院司法及法制委員會下週議程，連邀請周萬來進行專題報告，莊瑞雄受訪表示，這些議題都有其公益性與重要性，也是社會各界想要了解的議題，可受公評。

莊瑞雄舉例，立法院現址多年來面臨空間不敷使用、建物老舊、違章雜陳等問題，國會議事空間的運用跟院區治理規劃等遷（改）建議題，討論多年，而當立委就資安、國安議題，不斷要求行政部門，立法院是最高民意機關，當然不能自外於其他行政機關。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

莊瑞雄說，再者，立法院會3月25日會議的適法性廣為社會討論，民進黨團一再主張當天是違法會議，因為會議結束後，藍白立委晚上又偷偷跑回開會，而周萬來號稱是立法院活字典，立委們可以問問看，也希望立法院保持超然立場，不要選邊站。

至於是否擔心安排這些議程被解讀為政治攻防，莊瑞雄說，立法院所有的議題都有其政治性，大家就算黨派不同，也可以說明看法，而且這些議題對各政黨來說也像平常吃飯一樣，一切見招拆招。（編輯：林興盟）1140425

#莊瑞雄
#司法及法制委員會
#民進黨
#立法院
#周萬來
莊瑞雄
綠島衛生所24小時急診恐斷線 陳瑩莊瑞雄籲提早因應寒害重創台東酪梨 立委陳瑩和莊瑞雄籲啟動救助
周萬來
立委赴中納管 卓榮泰籲韓國瑜把國安放最優先地位綠不滿周萬來未赴司委會報告 提案譴責
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：