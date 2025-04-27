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520就職週年 盧秀燕盼總統宣示顧經濟不搞政治

2025/4/27 15:07（4/27 15:21 更新）
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台中市長盧秀燕（前中）27日受訪表示，5月20日就是總統賴清德就職週年，總統也許可利用就職週年宣示，向國人展現未來3年任期會好好重民生、顧經濟、照顧百姓，不要搞政治，團結國人一致對外，而不要對內鬥爭。中央社記者郝雪卿攝 114年4月27日
台中市長盧秀燕（前中）27日受訪表示，5月20日就是總統賴清德就職週年，總統也許可利用就職週年宣示，向國人展現未來3年任期會好好重民生、顧經濟、照顧百姓，不要搞政治，團結國人一致對外，而不要對內鬥爭。中央社記者郝雪卿攝 114年4月27日
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（中央社記者郝雪卿台中27日電）藍白兩黨昨天號召民眾上凱道集會，台中市長盧秀燕今天接受媒體聯訪表示，希望總統賴清德520就職週年時向國人宣示，未來3年任期好好重民生顧經濟，不要搞政治，團結國人對外。

國民黨與民眾黨昨天號召民眾上凱道「反綠共、戰獨裁」，賴總統昨天接受媒體聯訪回應指出，如果真正要「戰獨裁」，應去對地方、找對人，應到北京天安門，至少到中國見到獨裁集團時，不要再卑躬屈膝。

盧秀燕今天出席社團法人台中市永興福德爺信仰協會贈匾、揭匾儀式時，接受媒體聯訪對於賴總統的回應指出，總統上任還不滿1年，這段時間，國人一直覺得國內的確是紛紛擾擾，感覺重政治、輕民生、輕經濟，所以國人非常憂慮，昨天她甚至聽到有人喊要罷免總統。

盧秀燕表示，她相信總統有智慧，可以化解自己的危機，5月20日就是總統就職1週年，總統也許可利用就職週年宣示，向國人展現未來3年任期好好重民生、顧經濟、照顧百姓，不要搞政治，團結國人一致對外，而不要對內鬥爭。

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此外，百年歷史台中市港尾永興福德祠，因歷史變遷與產權未更名，一度陷入「無主土地」危機，在信眾與地方人士齊心奔走下，市府查證後確認登記歷史，依法協助完成土地確權，並於今天舉行「土地回歸記誌紀念碑」揭碑典禮。

盧秀燕到場參拜祈福，並致贈「百年福德正神」匾額。她表示，感謝各界堅持努力，一起守護百年香火，也祈願廟宇香火綿延、市政昌隆、市民平安。（編輯：陳仁華）1140427

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