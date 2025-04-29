總預算解凍報告將付委 王鴻薇：沒爭議就快速通關

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（中央社記者郭建伸台北29日電）立法院程序委員會今天將「因應對等關稅的特別條例」草案及114年總預算解凍案列入院會議程，預料週五院會付委。國民黨團書記長王鴻薇表示，若是一般性、沒有爭議性的案子，報告送來就能「快速通關」。

立法院程序委員會今天中午開會，排定5月2日到5月6日院會議程，其中報告事項部分，包含行政院通過規模新台幣4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，以及各部會114年度總預算解凍報告案。

談及特別預算，王鴻薇於會後受訪表示，很多立委認為除了因應關稅衝擊的930億元，其餘很多項目與關稅無關，例如照顧弱勢、老屋修繕等項目，本來應編在公務預算，但行政院放進特別預算裡，而加強防衛韌性的預算則應另外編列。

王鴻薇指出，國民黨團需要了解行政院如何執行4100億元的特別預算，只要是因應對等關稅，在野黨都會支持，但若無關，仍會嚴審，包含撥補台電1000億元。

媒體問哪些項目在特別預算中已確定刪除。王鴻薇表示，撥補台電這一項要通過比較困難，也需評估核三廠2號機除役是否轉圜，並檢討核能政策，否則撥補下去也只是無底洞，但屆時國民黨團會再凝聚共識。

媒體詢問，院會報告事項中的解凍案是否週五院會可望順利付委。王鴻薇表示，解凍案今天列入議程後，屆時就通通交付委員會，若是一般性的預算，只要有報告送來，就是「快速通關」。

王鴻薇表示，若是需提出專案報告的解凍案，則尊重各委員會召委及立委，若解凍案涉及某些條件或政策，國民黨團會再討論。

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媒體詢問，需要經過院會才能解凍的預算要如何處理。王鴻薇表示，送到院會的解凍案也是如此，屆時會與議事處討論設置「快速通關區」，沒有爭議性、立委想了解進度的預算，報告送來就能快速解凍。

此外，民進黨團今天也在報告事項中增列涉及立委赴中國大陸地區需納管的兩岸人民關係條例、立法委員行為法等共16案，但遭國民黨團提議刪除，雙方一度在程委會上演表決戰。由於藍白和綠的票數一致，擔任會議主席的國民黨立委翁曉玲依據議事規則參與投票，最終否決民進黨團增列有關立委赴中納管部分議案，其餘議程則均通過。（編輯：翟思嘉）1140429