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卓榮泰：運動部最快8月掛牌 部長要清新亮眼有前瞻性

2025/4/29 17:27（4/29 18:22 更新）
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行政院長卓榮泰29日赴立法院備詢。中央社記者吳家昇攝 114年4月29日
行政院長卓榮泰29日赴立法院備詢。中央社記者吳家昇攝 114年4月29日
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（中央社記者林敬殷台北29日電）民進黨立委蔡其昌今天詢問運動部何時掛牌，部長、次長人選是否已經定了等問題。行政院長卓榮泰回應，預估8、9月掛牌；至於部長、次長人選，有幾個心裡的想法，希望給社會非常清新、亮眼，而且很有前瞻的，全新的部長，帶領全新的運動部起飛。

立法院今天繼續進行總質詢，蔡其昌質詢時詢問，運動部成立的時程，大概何時掛牌。卓榮泰表示，預估在今年8、9月。

蔡其昌追問，部長及次長人選是否已經定了。卓榮泰回應，他希望給社會一個非常清新、亮眼、而且很有前瞻的，全新的部長，帶領全新的運動部起飛。

蔡其昌指出，必須要找有亮點，且團隊恐怕要有一定行政能力，因為後續行政工作很多。卓榮泰坦言，凡事起頭難，一開始會有相當多的行政作業。

後續質詢的民進黨立委李坤城又追問，部長人選需要符合什麼條件。

卓榮泰說明，他在籌設運動部時強調過，運動部不是一個體育署的升格，是一個全新的運動部，有全民運動、運動競技、國際事務，還要有運動產業、適應體育等多元的方向，跟過去的單一學校或比賽的運動，截然不同，所以需要一個全新的運動部。

卓榮泰提到，要有一個不同視野的部長人選，現在正在多方洽談尋覓當中，「有幾個心裡的想法」。

李坤城再追問，聽起來好像不是從原有的內閣找出來，而是去外面找。

卓榮泰解釋，一開始很多行政作業必須要銜接，銜接工作非常繁複，也需要有相當多行政上嫻熟的公務人員來做銜接工作，這倒是必要的。

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此外，蔡其昌談及，運動部成立後，有規劃成立運動博物館，他認為台灣棒球從KANO走到世界12強冠軍，也接近100年，台灣做為棒球王國，連一個政府支持，比較正式、有系統性的棒球博物館都沒有，政府可否承諾加速推動。

卓榮泰強調．台灣棒球的實力已經不只是台灣的棒球，應該成為世界棒球歷史一部分，要為世界留下一個美好的紀錄，也要為後人留下一個風光的時代，有一個紀錄完整棒球歷史，是政府應該要做，為前人及後人都應該要做，希望能跟民間團體、協會一起努力，用政府的力量，加上民間所有的資源，一起朝這個方向努力達成。（編輯：張若瑤）1140429

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