賴清德：產業界盼電價平穩 籲在野挺特別條例

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（中央社記者葉素萍台北30日電）兼任民進黨主席的總統賴清德今天說，這幾週他和行政院長卓榮泰走訪各縣市產業，傾聽產業心聲，業者們都希望電價平穩，不要增加成本，因此政府在特別條例規劃「支持台電穩定電價」科目，盼獲得在野黨支持，相挺產業、穩定物價、照顧民生。

民進黨下午召開中常會，賴清德說，為因應國際經貿局勢與地緣政治快速變化，行政院已通過特別條例草案，要投入新台幣4100億元，支持產業發展、安定就業市場、照顧民生，強化國家整體韌性。

賴清德表示，這次特別條例，不僅因應美國關稅政策的影響，更要著眼中長期的國家發展規劃。利用這次機會，將危機化為轉機、再轉為商機，讓經濟再一次脫胎換骨。

他說，在特別條例4100億元中，除了支持產業與安定就業的930億元，另有強化國土韌性的1500億元，是為了加強台灣的基礎建設，以及全方位提升資通訊安全強化整體韌性，不僅是國際的趨勢與標準，對於產業的安全發展同樣重要。

賴清德表示，照顧民生部分匡列1670億元，目的是穩定民生與物價。同時納入培養高等人才、撥補勞健保、老屋修繕等項目。

他說，這幾週他和卓榮泰走訪各縣市產業，傾聽各產業的心聲，業者們都希望電價平穩，不要增加成本，所以政府規劃「支持台電穩定電價」的科目。先前疫情時，台電自行吸收太多成本，政府要穩定電價，就要協助台電平衡財務。

賴清德表示，特別條例各項目都是因應新的國際情勢，以及產業界第一線意見，經過縝密規劃後編列，希望可以獲得在野黨支持。在這關鍵時刻，團結一致，相挺產業、穩定物價、照顧民生。

另外，明天是五一勞動節，賴清德感謝所有為國家、為家庭打拚的勞工，一起打造更堅實穩固的台灣。

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他說，政府推出各項措施照顧勞工，像是支持受衝擊的企業辦理職能訓練，其中特別重要的就是「維持僱用安定」。因應國際情勢，政府一定做勞工與全體產業的後盾。

他呼籲在野黨，政治立場可以不同，但守護國家主權、支持出口產業、穩定民生物價，絕對需要大家團結一致。（編輯：萬淑彰）1140430