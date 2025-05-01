綠委不滿周萬來未赴司委會報告 本週3度提案譴責

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（中央社記者王揚宇台北1日電）立法院司法及法制委員會今天邀請立法院秘書長周萬來等人，就防止立法院成為國安破口等議題做專題報告，周萬來未出席。民進黨立委認為周萬來等人迴避國會監督，提案譴責並通過。這是民進黨立委本週第3度在司委會譴責周萬來。

立法院司法及法制委員會本週輪值召委為民進黨立委莊瑞雄，司委會4月28日邀請周萬來就立法院議事空間運用現況等議題進行專題報告，立法院當天發新聞稿回應，司委會排定本週各項議程逾越相關法定範疇，立法院幕僚長及相關主管不應列席與會備詢，俾明分際，以彰法制。由於周萬來未出席，民進黨立委提出臨時提案譴責並通過。

立法院司法及法制委員會4月30日邀請周萬來、立法院議事處長高百祥及法制局長郭明政列席就「3/25晚間本院違法會議及違法表決之適法性、是否有違公務員服務法」進行專題報告並備質詢，周萬來等人再度未出席，民進黨立委本週第2度提出臨時提案譴責並通過。

立法院司法及法制委員會今天邀請周萬來、高百祥、郭明政列席就「防止立法院成為國安破口－避免共諜滲透、機敏資訊洩漏等國安事件之防制措施」進行專題報告並備質詢。

會議開始後，周萬來等人仍未出席，莊瑞雄說，他所安排的議程有重要性與社會公益性，立法院發布新聞稿，絕對不是免死金牌，可以藉此迴避監督，非常不當。

民進黨立委王義川登記發言時，拿出周萬來的人形立牌放在備詢台，並說本週委員會安排的議題很中性。

民進黨立委吳思瑤則說，今天的主題很重要，希望周萬來好好研議一套國會如何自我防範的機制，民進黨立法院黨團自身已啟動相關研議，例如民進黨立委或助理群簽同意書等，揭露赴中資訊，期盼藉由公開登載達到事前報備、事後報告。

吳思瑤也表示，民進黨團總召柯建銘認為周萬來、高百祥、郭明政身為立法院重要幕僚，本應依公務員服務法及相關職責，確保議事程序的中立、公正與合法，但他們卻怠忽職守，協助違反議事的正常運作，並縱容議事失序，進而造成國會內部的民主癱瘓，之前已對他們提出違反刑法公務員廢弛職務釀成災害罪的刑事告發。

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待吳思瑤發言完畢後，民進黨立委吳思瑤、陳培瑜、沈發惠、王義川、莊瑞雄提出臨時提案指出，周萬來、高百祥、郭明政未經請假程序逕自缺席司法及法制委員會，未提供會議主題的書面報告文件，更曲解誤用立法院內規，近日3度缺席，再次迴避國會監督，嚴重踐踏民主、怠忽職責、藐視國會，惡例已成慣例、違法已成常態，因此提出譴責。

處理臨時提案時，現場無國民黨、台灣民眾黨立委，在場民進黨立委未提出異議，最後通過這項臨時提案。（編輯：楊蘭軒）1140501