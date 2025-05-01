加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
梅雨鋒面5/4報到 中部以北、東半部留意雨勢
首頁 / 政治

綠委不滿周萬來未赴司委會報告 本週3度提案譴責

2025/5/1 12:08（5/1 12:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
立法院司法及法制委員會1日邀請立法院秘書長周萬來等人列席，就「防止立法院成為國安破口－避免共諜滲透、機敏資訊洩漏等國安事件之防制措施」進行專題報告並備質詢，民進黨立委擺放周萬來看板，批評周萬來缺席委員會。中央社記者鄭清元攝 114年5月1日
立法院司法及法制委員會1日邀請立法院秘書長周萬來等人列席，就「防止立法院成為國安破口－避免共諜滲透、機敏資訊洩漏等國安事件之防制措施」進行專題報告並備質詢，民進黨立委擺放周萬來看板，批評周萬來缺席委員會。中央社記者鄭清元攝 114年5月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北1日電）立法院司法及法制委員會今天邀請立法院秘書長周萬來等人，就防止立法院成為國安破口等議題做專題報告，周萬來未出席。民進黨立委認為周萬來等人迴避國會監督，提案譴責並通過。這是民進黨立委本週第3度在司委會譴責周萬來。

立法院司法及法制委員會本週輪值召委為民進黨立委莊瑞雄，司委會4月28日邀請周萬來就立法院議事空間運用現況等議題進行專題報告，立法院當天發新聞稿回應，司委會排定本週各項議程逾越相關法定範疇，立法院幕僚長及相關主管不應列席與會備詢，俾明分際，以彰法制。由於周萬來未出席，民進黨立委提出臨時提案譴責並通過。

立法院司法及法制委員會4月30日邀請周萬來、立法院議事處長高百祥及法制局長郭明政列席就「3/25晚間本院違法會議及違法表決之適法性、是否有違公務員服務法」進行專題報告並備質詢，周萬來等人再度未出席，民進黨立委本週第2度提出臨時提案譴責並通過。

立法院司法及法制委員會今天邀請周萬來、高百祥、郭明政列席就「防止立法院成為國安破口－避免共諜滲透、機敏資訊洩漏等國安事件之防制措施」進行專題報告並備質詢。

會議開始後，周萬來等人仍未出席，莊瑞雄說，他所安排的議程有重要性與社會公益性，立法院發布新聞稿，絕對不是免死金牌，可以藉此迴避監督，非常不當。

民進黨立委王義川登記發言時，拿出周萬來的人形立牌放在備詢台，並說本週委員會安排的議題很中性。

民進黨立委吳思瑤則說，今天的主題很重要，希望周萬來好好研議一套國會如何自我防範的機制，民進黨立法院黨團自身已啟動相關研議，例如民進黨立委或助理群簽同意書等，揭露赴中資訊，期盼藉由公開登載達到事前報備、事後報告。

吳思瑤也表示，民進黨團總召柯建銘認為周萬來、高百祥、郭明政身為立法院重要幕僚，本應依公務員服務法及相關職責，確保議事程序的中立、公正與合法，但他們卻怠忽職守，協助違反議事的正常運作，並縱容議事失序，進而造成國會內部的民主癱瘓，之前已對他們提出違反刑法公務員廢弛職務釀成災害罪的刑事告發。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

待吳思瑤發言完畢後，民進黨立委吳思瑤、陳培瑜、沈發惠、王義川、莊瑞雄提出臨時提案指出，周萬來、高百祥、郭明政未經請假程序逕自缺席司法及法制委員會，未提供會議主題的書面報告文件，更曲解誤用立法院內規，近日3度缺席，再次迴避國會監督，嚴重踐踏民主、怠忽職責、藐視國會，惡例已成慣例、違法已成常態，因此提出譴責。

處理臨時提案時，現場無國民黨、台灣民眾黨立委，在場民進黨立委未提出異議，最後通過這項臨時提案。（編輯：楊蘭軒）1140501

#吳思瑤
#國會
#莊瑞雄
#郭明政
#王義川
#司法及法制委員會
#民進黨
#立法院
#周萬來
周萬來
綠委不滿周萬來未赴司委會報告 4月3度提案譴責綠委不滿周萬來未赴司委會報告 提案譴責
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：