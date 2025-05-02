韓國瑜：專題報告未依法辦理 立院幕僚無列席必要

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（中央社記者郭建伸台北2日電）立法院司法及法制委員會本週三度邀請立法院秘書長周萬來做專題報告，周萬來未列席，引發民進黨立委譴責。立法院長韓國瑜今天宣告，委員會召委未依各委員會組織法辦理的專題報告，立院幕僚人員無列席必要。

立法院司法及法制委員會本週輪值召委為民進黨立委莊瑞雄，司委會在4月28日、4月30日、5月1日以不同議題邀請周萬來列席進行專題報告並備質詢。但立法院日前透過新聞稿指出，司委會排定本週各項議程逾越相關法定範疇，立法院幕僚長及相關主管不應列席與會備詢。由於周萬來未現身，民進黨立委本週3度譴責周萬來。

立法院今天繼續進行施政總質詢，待所有質詢結束後，韓國瑜在主席台上表示，近來立法院司法及法制委員會就幕僚長等幕僚人員未列席委員會專題報告予以譴責，近日已發文給各委員會召委並發布新聞稿多次說明，各委員會召委邀請立法院秘書長列席報告，應確實依照立法院各委員會組織法第2條規定辦理排案。

韓國瑜表示，由於本週司法及法制委員會安排的議程逾越規定，因此他請秘書長等幕僚人員毋庸列席。

韓國瑜表示，依憲法第67條規定，立法院常設委員會，固可邀請政府人員到委員會備詢，惟依照大法官釋字第461號意旨，鑑於立法監督行政，行政向立法負責的憲政本旨，憲法第67條所稱政府人員是指行政院、各部會首長及其所屬人員，而大法官解釋即足明瞭。

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韓國瑜宣告，立法院配置院會、委員會及各單位的幕僚人員，是協助委員行使職權並辦理其他行政事項，依法受他指揮監督，與憲法第67條所定政府人員，受立法監督有所不同。

韓國瑜表示，針對委員會召委未依各委員會組織法第2條規定辦理的專題報告排案，立法院幕僚人員自無列席義務，並請議事人員將此宣告發文各委員會幕僚主管遵行。（編輯：林興盟）1140502