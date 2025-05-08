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鄭麗君續處理台美關稅談判 投資高峰會改龔明鑫率團出訪

2025/5/8 13:44（5/8 14:02 更新）
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（中央社記者賴于榛台北8日電）2025年「選擇美國投資高峰會」11日至14日將於美國馬里蘭州登場。行政院今天說，原規劃由行政院副院長鄭麗君率團前往，但因台美談判工作繁忙，因此將由行政院秘書長龔明鑫率團參與，盼續深化台美產業及科技合作。

時值台美就對等關稅談判期間，外傳美國曾邀請鄭麗君率團參加「選擇美國投資高峰會（SelectUSA Investment Summit）」，引發各界關注。

行政院發言人李慧芝今天說，原規劃確實是由鄭麗君率團參加投資高峰會，但因5月初時，鄭麗君帶領的台灣政府關稅談判團隊，已就對等關稅等經貿議題與美國進行首輪實體磋商，雙方也同意近期內會就各項議題持續磋商，現正積極推進後續談判工作。

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李慧芝指出，由於談判工作相當繁忙，因此將由龔明鑫率團參與，盼深化台美產業及科技合作，拓展台灣產業的全球布局。

另外，美國據「美國貿易擴張法」第232條款發起半導體產業調查，李慧芝說，政府近期已提出意見書，清楚表達台灣主張，行政院4月24日也已提出「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性特別條例」草案，希望立法院支持院版草案，給予台灣社會最完整支持。（編輯：翟思嘉）1140508

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