UH-1H直升機重現台南天際 將援贈友邦巴拉圭

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（中央社記者吳書緯台北8日電）近期台南地區民眾見到已從國軍除役的UH-1H直升機在空中飛翔，引發熱烈討論；據了解，軍方檢整數架庫存的UH-1H直升機，並由外交部援贈南美洲友邦巴拉圭。

外交部回覆中央社記者詢問表示，政府遵循「國際合作發展法」的規範，針對友邦國家發展的需要，與友邦政府共同執行各項合作與交流，為台灣外交工作的常態，對此議題沒有評論。

已自國軍除役的UH-1H直升機，近期在台南地區的上空翱翔，外觀漆著黃綠色防鏽底漆以及3碼編號，也引發民眾議論。據了解，軍方檢整數架庫存的UH-1H直升機並進行試飛，將由外交部援贈南美洲友邦巴拉圭。

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UH-1H通用直升機在1960年代中期問世，航空工業發展中心（漢翔公司前身）在1969年與製造商貝爾公司簽約，並以授權生產方式製造118架，首架在1970年12月交機、1972年6月正式量產，並在1976年停產，使中華民國陸軍的機動力大增、正式邁向立體化，成為可執行陸空聯合作戰及垂直突擊任務。

UH-1H直升機於2019年自國軍除役，由UH-60M黑鷹直升機承接任務，而軍方依政策指示保留數架機況仍然良好的UH-1H直升機，作為援外使用；而自台灣退役的UH-1H直升機曾援贈瓜地馬拉、史瓦帝尼、貝里斯、巴拉圭等友邦。（編輯：林興盟）1140508