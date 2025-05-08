民進黨性平部工作坊號召姊妹回娘家 金門首發場起跑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北8日電）民進黨性別平等事務部今天在金門縣舉辦首發場2025年姊妹回娘家系列「我們一起在路上」工作坊，攜手在地婦女共同參與，宣示今年13縣市的姊妹回娘家系列正式起跑。性平部主任李晏榕表示，首場在曾為保衛中華民國前線的金門縣舉辦，在現今地緣政治角力與國內政治氛圍別具意義。

民進黨性別平等事務部晚間發布新聞稿指出，母親節前夕，性平部在金門縣舉辦首發場2025年姊妹回娘家系列「我們一起在路上」工作坊。

李晏榕表示，性平部第一次到金門縣舉辦工作坊活動，希望透過康普茶手作與姊妹們分享參與公共事務的經驗來凝聚姊妹力量，首場姐妹回娘家在曾為保衛中華民國前線的金門縣舉辦，在現今地緣政治角力與國內政治氛圍中別具意義，希望透過這次活動讓性平部的觸角延伸至離島，與金門縣的姊妹建立更深度的交流與互動。

民進黨金門縣黨部主委蔡其雍致詞感謝金門縣的姊妹勇氣十足，站出來參加民進黨性平部的活動。

蔡其雍指出，民進黨執政不分大小，對離島更是特別照顧。金門縣因地處偏遠離島及交通限制，醫療資源一直相對不足，金門大橋在中央的挹注之下於2022年順利完工通車後，讓大、小金門聯結成一個完整的生活圈，尤其金門大橋可以24小時通行，烈嶼的鄉親若有緊急的情況，不論是醫療需求或民生物資，都可以即時從金門大橋運輸。

蔡其雍強調，民進黨金門縣黨部也會繼續媒合中央資源，讓黨部進化為「看得到、找得到」的有感服務平台，結合中央、不分區立委服務處，更能夠迅速處理民眾醫療需求，讓人民更有感。

透過 Google News 追蹤中央社

民進黨表示，現場姊妹分享金門縣需要不一樣的聲音，改變應該從現在開始，女性參與公共事務，會對弱勢族群更加關懷，為僵硬的公領域帶來溫柔的力量。

李晏榕說明，性平部將帶著這次在金門縣舉辦活動的成功經驗，繼續在金馬耕耘與培力在地婦女，讓民主與性別平等在金門縣繼續同步深耕發酵。（編輯：張若瑤）1140508