加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

藍拚表決闖關 勞動節全國放假、增教師節等4天假

2025/5/9 12:56（5/9 13:10 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
立法院9日預計將三讀紀念日及節日實施條例草案。經國民黨立法院黨團整合出的版本，將增加4+1天國定假日，且立即開始實施。右為立法院長韓國瑜。中央社記者吳家昇攝 114年5月9日
立法院9日預計將三讀紀念日及節日實施條例草案。經國民黨立法院黨團整合出的版本，將增加4+1天國定假日，且立即開始實施。右為立法院長韓國瑜。中央社記者吳家昇攝 114年5月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中、蘇龍麒台北9日電）立法院今天預計將三讀紀念日及節日實施條例草案。國民黨立委牛煦庭表示，經過國民黨立法院黨團整合出的版本，將增加4+1天國定假日，且立即開始實施。今年下半年將增加3天國定假日。

民進黨立法院黨團書記長陳培瑜則在臉書發文表示，到上午11時為止，說好要表決的例假日紀念日相關條例，到現在還沒有看到要表決的版本，到底是要表決什麼。

立法院今天原本預定處理由國民黨立委領銜提出的反戒嚴、反廢死兩公投案，但經過立法院朝野黨團協商，決定先處理紀念日及節日實施條例草案的三讀。

也是立法院內政委員會召委的牛煦庭說，這次紀念日及節日實施條例草案三讀的內容，既有的國定假日沒有減少，新增的國定假日有4+1天，分別是9月28日「孔子誕辰紀念日」、10月25日「台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日」、12月25日「行憲紀念日」、小年夜、5月1日「勞動節」，但由於勞動節本來只有勞工放假，改為全國放假，因此稱為4+1天。

他表示，原住民族歲時祭儀由1日增加至3日，達到原漢放假平等及正義。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

牛煦庭說，由於勞工的假日已經被拖欠了8年之久，一刻都不容緩，縱使行政機關會因此增加些微行政成本，立法院在野黨仍集體共識同意「紀念日及節日實施」條例施行日，應該要於立法院三讀通過後，總統府公布立即實施。

根據國民黨團整合版本，如果紀念日及節日實施條例草案三讀後立即實施，今年下半年將多放3天國定假日，分別是「孔子誕辰紀念日」、「台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日」、「行憲紀念日」。（編輯：蘇志宗）1140509

#民進黨
#立法院
#金門
#國民黨
#勞動節
#總統府
#牛煦庭
#內政委員會
#國定假日
尊嚴勞動修法聯盟、台灣工人鬥陣總工會等勞工團體9日在立法院外舉行記者會，呼籲立法院盡速通過增加勞工國定假日，別讓勞工再等待。中央社記者王飛華攝 114年5月9日
尊嚴勞動修法聯盟、台灣工人鬥陣總工會等勞工團體9日在立法院外舉行記者會，呼籲立法院盡速通過增加勞工國定假日，別讓勞工再等待。中央社記者王飛華攝 114年5月9日
延伸閱讀
勞團籲朝野速審法案 增加國定假日回應民意盼恢復國定7天假 勞團：不應只考慮資方成本調整國定假日 卓榮泰盼付出成本最低變化最少國民黨民調：56.7%支持還勞工7天國定假日
立法院
鬼頭刀7成銷美國 立委辦推廣期待國人多消費剴剴案遭控失職 綠聲援林月琴籲停止抹黑潑糞
牛煦庭
立委提案訂合建契約規範 內政部指不宜納入都更條例牛煦庭盼與罷團辯論 萬美玲邱若華籲支持者相挺
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：