藍拚表決闖關 勞動節全國放假、增教師節等4天假

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（中央社記者王承中、蘇龍麒台北9日電）立法院今天預計將三讀紀念日及節日實施條例草案。國民黨立委牛煦庭表示，經過國民黨立法院黨團整合出的版本，將增加4+1天國定假日，且立即開始實施。今年下半年將增加3天國定假日。

民進黨立法院黨團書記長陳培瑜則在臉書發文表示，到上午11時為止，說好要表決的例假日紀念日相關條例，到現在還沒有看到要表決的版本，到底是要表決什麼。

立法院今天原本預定處理由國民黨立委領銜提出的反戒嚴、反廢死兩公投案，但經過立法院朝野黨團協商，決定先處理紀念日及節日實施條例草案的三讀。

也是立法院內政委員會召委的牛煦庭說，這次紀念日及節日實施條例草案三讀的內容，既有的國定假日沒有減少，新增的國定假日有4+1天，分別是9月28日「孔子誕辰紀念日」、10月25日「台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日」、12月25日「行憲紀念日」、小年夜、5月1日「勞動節」，但由於勞動節本來只有勞工放假，改為全國放假，因此稱為4+1天。

他表示，原住民族歲時祭儀由1日增加至3日，達到原漢放假平等及正義。

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牛煦庭說，由於勞工的假日已經被拖欠了8年之久，一刻都不容緩，縱使行政機關會因此增加些微行政成本，立法院在野黨仍集體共識同意「紀念日及節日實施」條例施行日，應該要於立法院三讀通過後，總統府公布立即實施。

根據國民黨團整合版本，如果紀念日及節日實施條例草案三讀後立即實施，今年下半年將多放3天國定假日，分別是「孔子誕辰紀念日」、「台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日」、「行憲紀念日」。（編輯：蘇志宗）1140509