民團：藍白刪519白色恐怖記憶日 清洗歷史記憶

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（中央社記者葉素萍台北12日電）519行動組合等民間團體今天透過聯合聲明表示，藍白兩黨聯手通過的「紀念日及節日實施條例」，將原本草案中的「519白色恐怖記憶日」強行抹除，這是藍白主導下的記憶清洗，更是對台灣轉型正義進程的嚴重傷害。

519行動組合、台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會、台灣轉型正義協會、台灣安保協會、台灣獨立建國聯盟、現代文化基金會、辜寬敏基金會、新台灣和平基金會今天發布聯合聲明「誰決定我們紀念什麼：譴責藍白主導下的記憶清洗」。

民團表示，立法院在藍白兩黨聯手下通過的「紀念日及節日實施條例」，大幅刪減與台灣民主及轉型正義相關紀念日的行徑，此舉不僅是對台灣歷史的粗暴踐踏，更是對台灣轉型正義進程的嚴重傷害，他們要表達最嚴厲的譴責與深切的憂慮。

聲明表示，民意代表理應尊重各方聲音，促進社會對話與反省，藍白卻聯手以突襲方式提出再修正動議進行表決，將原本草案中的「519白色恐怖記憶日」強行抹除。

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民團質疑，中國國民黨的企圖就是要透過「獨尊儒術」的大中國史觀，排除台灣主體的歷史記憶，並藉由法律手段重塑國家記憶，延續其不義的歷史詮釋與政治影響力；民團說，台灣民眾黨主席黃國昌配合演出，更是轉型正義的最大諷刺。

民團說，呼籲珍視台灣民主價值、關心轉型正義的公民共同站出來譴責這種開民主倒車、清洗台灣人歷史記憶的惡劣行徑，持續關注並推動轉型正義工程。（編輯：謝佳珍）1140512