馬紹爾群島司法部長訪台 將簽署司法互助條約
2025/5/12 20:58
（中央社記者楊堯茹台北12日電）友邦馬紹爾群島共和國司法、移民暨勞工部長查克拉今天率團訪台，將與法務部長鄭銘謙簽署「中華民國（台灣）政府與馬紹爾群島共和國政府刑事司法互助條約」，強化兩國在刑事司法領域的合作。
外交部晚間發布新聞稿指出，馬紹爾群島共和國司法、移民暨勞工部長查克拉（Wisely Zackhras）伉儷應政府邀請，於12日至16日率團訪台，此行是查克拉就任後首度來訪，外交部表達誠摯歡迎。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
外交部說明，查克拉訪台期間將接受外交部長林佳龍午宴款待，並與法務部長鄭銘謙簽署「中華民國（台灣）政府與馬紹爾群島共和國政府刑事司法互助條約」，以強化兩國在刑事司法領域的合作。此外，查克拉也將拜會警政署、移民署及法務部調查局等機關，就相關議題深入交流討論。
外交部表示，台馬建交迄今邁入第27年，馬國政府長期堅定支持台灣國際參與，雙方在氣候變遷、農漁業、潔淨能源、醫療衛生等領域密切合作，兩國邦誼篤睦友好。（編輯：黃國倫）1140512
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。