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國民黨民調：逾5成民眾認為兩岸關係惡化 憂軍事衝突

2025/5/19 12:39（5/19 12:42 更新）
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示意圖。（Shutterstock圖庫）
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（中央社記者劉冠廷台北19日電）總統賴清德明天就職滿1年，國民黨今天公布最新民調，53.8%受訪民眾認為兩岸關係惡化；50.3%民眾擔心在賴政府執政期間，發生軍事衝突，也有45.1%民眾不擔心。此外，有49.4%民眾認為內閣應改組。

國民黨智庫上午召開「賴總統就職一週年執政滿意度民意調查」記者會，國民黨主席朱立倫表示，賴總統就職將滿1年，這1年是台灣大不幸的1年，是人民大不安的1年，國家陷入動亂，兩岸兵凶戰危，國內更是充滿惡鬥，司法成為執政黨的鷹犬、東廠，讓人民陷入綠色恐怖當中。

根據國民黨智庫公布的民調，有44.8%民眾不滿意政府在打詐上的作為，且有45.3%民眾認為司法惡化，也有34.3%民眾認為，相較去年，政府的清廉表現是惡化的。

至於政府在經濟發展的表現，民調顯示，有44.5%民眾不滿意；有54.2%民眾對於政府推動未來經濟發展沒信心；54.4%民眾對政府因應關稅戰沒信心，但也有33%民眾表示有信心。

對於賴政府上任1年來，在台美關係上的表現，民調則顯示，有37.2%民眾不滿意，32.1%民眾滿意；53.8%民眾認為兩岸關係惡化，同時有50.3%民眾擔心兩岸發生軍事衝突，不過也有45.1%民眾表示不擔心。

若大罷免失敗，民調顯示，有41.1%民眾認為賴總統應辭民進黨主席，39.4%民眾認為不應辭。另外，41.7%民眾認為行政院長該換人，35.2%民眾認為不該換；有49.4%民眾認為內閣應改組，29.2%認為不應該改組。

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此外，針對執政整體表現，從1分至100分，賴總統整體表現的平均得分為51.2分，行政院長卓榮泰是51.4分。智庫執行長柯志恩說，大家一致期望，台灣需要的是1位以民生為優先，做事的總統。

這項民調是國民黨委託十方民調公司於5月13日至15日進行，調查對象是設籍在全國年滿20歲民眾，共完成1069份有效樣本，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負3個百分點。（編輯：萬淑彰、楊蘭軒）1140519

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