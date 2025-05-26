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民進黨女性政治培力營7/5起登場 盼促參與公共事務

2025/5/26 13:45
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（中央社記者高華謙台北26日電）民進黨性平部今天說，第2屆女性政治影響培力營隊7月5日至6日舉行，主題為「年輕女性的政治影響力」，廣邀罷團發言人阿美、嘉義市議員顏翎熹與音樂創作人楊舒雅等擔任營隊講師與評審，盼啟發女性參與公共事務或政治領域。

民主進步黨性別平等事務部今天舉行「妳，就是未來：民主x女聲 政治影響培力營」發布記者會，包括民進黨發言人韓瑩、性平部主任李晏榕、嘉義市無黨籍議員顏翎熹、罷免團體「山除薇害」發言人阿美、音樂創作人楊舒雅、營隊隊輔戴綺儀等人出席。

李晏榕表示，今年營隊在桃園舉行，聚焦「實戰演練」、「典範沙龍」、「國際交流」3大主軸，特別關注女性在社會運動、政治參與、國際事務角色，預計招收60位年齡介於20至35歲的年輕女性參加，今天中午起至6月9日開放報名。

顏翎熹表示，她長期倡議性專區政策、關注性別平權，且非政治世家的背景，女性不需背景或完美條件就能參與政治，且政策辯證不該是精英壟斷，更不該避談現實，這個營隊讓更多女性透過自我認同與公共討論，理解、參與本身就是改變開始。

阿美分享自己從國小就遭遇性騷擾的經歷並指出，台灣性平制度還有很多進步空間，女性的第一人稱視角與受害經驗，是推動制度變革不可或缺力量，而她在罷免行動中成為焦點人物後，仍面臨政治領域中的性別不平等，期待在營隊中進一步分享她的經驗與行動。

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楊舒雅指出，女性早已是公民倡議重要基石，在罷免行動中，超過6成志工是女性，卻時常成為性騷擾與暴力對象，而女性參政困境，往往藏在日常羞辱與不被尊重中；政治不該是陽剛壟斷的場域，女性需要自由、安全發聲空間，也需要更多政治參與機會。

此外，媒體提問若罷免第3階段投票通過後是否會參與立委補選。阿美表示，投入政治有很多方式，不一定要投入體制內參選才是投入政治，投入罷免就是參政的一種。從去年青鳥行動到現在整整一年的努力，她目前只希望罷免行動順利圓滿，至於未來會不會從政，即便有興趣，也不會是現在，暫時沒有考慮。（編輯：蘇志宗）1140526

李晏榕
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