重大交通事故頻傳 家長團體籲修法重罰

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（中央社記者林敬殷台北27日電）新北市三峽區19日發生78歲余姓老翁駕車暴衝，造成3死12傷的重大車禍。多個民間團體今天舉行記者會，呼籲政府及立委修法加重罰則，強化學校周邊交通安全設施及措施，駕駛者的資格應定期檢驗，杜絕憾事再次發生。

全國家長教育志工聯盟、台灣魯冰花教育智庫、國教行動聯盟、赤子心教育基金會等民間團體今天在立法院舉行「重罰並防止學校周遭危險駕駛」記者會。

全國家長教育志工聯盟理事長徐巨龍表示，近期接連發生三峽、北市重大交通事故，除尊重司法調查，也呼籲應加以重罰，法規部分需要中央與立委加強修訂，學校周遭不管是導護環境、硬體設施是否足夠，包括設置反光燈、減速板等，教育部及地方政府應多加檢視。

台北市家長會長協會監事長王祺說，從三峽、台北市交通嚴重事故，凸顯交通主管機關對於駕駛者的定期檢查及駕駛資格的檢驗，有所不足，法令面應重新檢視，該加強要加強，該重罰要重罰，其次是，學校周邊環境能有更清楚標示及防範的配套措施，讓兒童行得安全，能真正落實。

國教行動聯盟監事駱怡汝說，近期的重大交通事故不是個案，凸顯現行校園周邊交通安全措施不足，普遍存在漏洞，包括人車分流設施不足，缺乏明顯實體安全設施，導護制度及接送區規劃沒有制度化及執行不一。

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駱怡汝建議，校園周邊安全設施明確法制化，強制設置實體人行道，防護欄跟庇護島、減速帶，確立上下學時段人車分流，讓駕駛者明確了解學區路段應慢行，通學巷弄與周邊道路車速嚴格限制在20公里至30公里，並透過智慧監控警示設備、即時速率顯示器、AI辨識監視系統、即時警示燈號，有效提醒及控制駕駛行為。

此外，駱怡汝也提到，有關導護制度及接送區配置，應配置專職導護，或協調警力支援，避免執行落差，也要讓家長能夠參與規劃，並定期安全課程及演練，培養學生與家長自我防護及安全意識。（編輯：翟思嘉）1140527