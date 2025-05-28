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蘇治芬辭中常委交棒英系陳淑華 卓冠廷遞補中執委

2025/5/28 15:50（5/28 16:36 更新）
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中央畜產會董事長蘇治芬日前請辭民進黨中常委，民進黨中執會28日通過，由民進黨英系中執委陳淑華（圖）遞補中常委。中央社記者葉素萍攝 114年5月28日
中央畜產會董事長蘇治芬日前請辭民進黨中常委，民進黨中執會28日通過，由民進黨英系中執委陳淑華（圖）遞補中常委。中央社記者葉素萍攝 114年5月28日
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（中央社記者葉素萍台北28日電）前英系立委蘇治芬去年底接任中央畜產會董事長，日前請辭民進黨中常委。民進黨今天召開中執會並推舉英系中執委、台中市議員陳淑華遞補中常委；另外，民進黨發言人卓冠廷遞補中執委。

民進黨今天召開中執會，會前舉行卓冠廷遞補中執委宣誓就職典禮，並由身兼民進黨主席的總統賴清德完成監交；另外，中執委也推舉陳淑華遞補缺額中常委。

英系中常委王世堅在中執會後受訪表示，他個人推舉陳淑華，獲得全體掌聲一致通過，大家都支持陳淑華接任蘇治芬的中常委遺缺。

由於中執委林宜瑾去年全代會選舉中常委時，因多人同票數，最後未能中籤而意外落馬。媒體追問，今天中執會是否有人推舉其他人選。

王世堅說「沒有」，他原本以為還會有其他推舉，但因為他第一個就推舉陳淑華，可能大家一聽就覺得非常適合，沒有再推舉其他人；他說，賴清德肯定陳淑華在議會表現，認為她來接任中常委非常適合，整個過程很平順。

陳淑華會後受訪表示，中執會推舉她擔任中常委，大家「團結挺台灣」。

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另外，民進黨發言人吳崢在中執會後記者會被媒體詢問，蘇治芬是否「被請辭」中常委時說，蘇治芬現在擔任中央畜產會董事長，基於自身行政中立考量，提出中常委辭職案，也完成遞補，一切依照黨內程序進行，外界的揣測或見縫插針，大可不必。

媒體追問，勞動部長洪申翰是否會請辭民進黨中常委。吳崢說，其他中常委人選沒有進一步變動。（編輯：謝佳珍）1140528

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