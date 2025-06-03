傳張克晉見罷免提議有亡母名才退出領銜 賴苡任：看過相同證據

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北3日電）罷免民進黨立委吳思瑤領銜人張克晉聲明退出，外傳是先前被檢調約談時看到提議書有已逝母親姓名。罷團召集人賴苡任今天接受專訪時表示也看到相同證據，感覺相當震驚。

罷免團體「地動刪瑤」召集人賴苡任今天接受廣播節目「千秋萬事」專訪，針對政論節目提及，張克晉接受約談時看到已逝母親名字出現在2張罷免吳思瑤的提議書上，因此選擇退出；賴苡任說，他也看到了相同證據。

賴苡任說，他在4月14日被約談時，確實曾看過與張克晉相同資料，也就是調查官拿出2張第一階段提議書，同名但不同筆跡，調查官詢問是否認識此提議書簽名的人，他回應不認識。

他說，後來才知道提議書上的名字是張克晉已故母親，且已經過世一段時間，當下心中感到很衝擊，並認為身為兒子的張克晉心中一定更加衝擊。

賴苡任表示，任何領銜人看到這樣證據，可能都會心裡不舒服，且看過調查官提出證據後，相信對罷免的信心難免動搖。

透過 Google News 追蹤中央社

賴苡任還提到，進行罷免第一階段時，還沒有罷團總部，只能在北市黨部處理造冊等相關事務。

賴苡任說，當時到底發生任何情形目前已不可考，但身為罷團召集人，卻未保護好張克晉，感到自責，且從來未責怪張克晉退出罷團，當然更不會抱怨政黨未出面扛責任。（編輯：蕭博文）1140603