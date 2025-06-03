賴總統錄影片祝福畢業生 引用動漫金句勉勵勇敢追夢

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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北3日電）適逢畢業季，總統賴清德為所有國中小、高中職、大學及研究所等畢業生錄製祝福影片，影片裡引用時下熱門漫畫「膽大黨」、日本熱門動漫「葬送的芙莉蓮」經典台詞，鼓勵所有畢業生勇敢追夢、自在翱翔。

賴總統日前為應屆畢業生錄製祝福影片，針對國中小、高中職、大學、研究所等不同階段畢業生，量身打造畢業祝福，他以日本熱門漫畫「膽大黨」台詞：「你要是在乎，就好好告訴我說你在乎」，叮嚀畢業生活用數位、但也活在現實，認為在數位與社群當道的年代，人與人在現實的連結仍是無比重要。

面向大學及研究所畢業生，賴總統引用日本超人氣動漫「葬送的芙莉蓮」台詞：「害怕並不是什麼壞事，是這份恐懼帶我走到今天」，他鼓勵畢業生「迷惘其實並不可怕，可怕的是就此停滯不前，不去探索新的可能」，祝福大家自由翱翔。

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對於國小畢業孩童，賴總統祝福內容則暗藏彩蛋，以韓國熱門網路小說「我獨自升級」作為呼應，肯定所有畢業生就學期間的個人成長與自我突破，鼓勵大家「一起升級，進入人生下一個階段」。

有應屆畢業生於社群發文表示，在畢業典禮上意外看到賴總統引用漫畫的祝福影片，直呼驚喜「我選的賴總統，到底有什麼不知道的」；也有網友讚「這跟結婚時有總統賀電一樣驚喜」。（編輯：林興盟）1140603