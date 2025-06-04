中華電憑證遭移除信任 數發部：透過契約關係督促改善

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（中央社記者潘姿羽台北4日電）Google宣布自8月1日起，最新版Chrome瀏覽器將停止信任後續中華電信簽發的TLS憑證，遭抨擊是數位信任危機。數位發展部今天表示，會透過契約關係督促中華電信改善。

Google撤銷對中華電信的憑證信任，引發社會譁然，國民黨立委葛如鈞今天說，這是國際信任與國家資安的核彈級危機，數發部應檢討、改善，並應究責、補償受影響的商家。

數發部說明，針對Google宣布將於2025年8月1日起停止預設信任中華電信新簽發的TLS憑證，政府已超前部署，自今年3月起推動雙憑證機制，因此不會發生憑證中斷的問題。

數發部表示，後續將透過契約關係督促中華電信改善。

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至於外界關注的資安疑慮，數發部指出，雙憑證機制的核心目標是提升政府網站的韌性與持續服務能力，意即遇到憑證政策變動或單一憑證無法使用時，可即時切換至備援憑證。由於政府網站已啟動雙憑證機制，網站憑證將不會有異常中斷情況發生，自然就不存在資安上的疑慮。

中華電信則在3日晚間發表聲明，強調無涉資訊或網路安全疑慮，但深表歉意，預期於2026年3月前完成Google Chrome TLS網站憑證的預設信任。（編輯：林淑媛）1140604