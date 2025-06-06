政院擬修中央補助辦法 張麗善：加重地方負擔

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（中央社記者姜宜菁雲林縣6日電）雲林縣長張麗善今天表示，行政院主計總處提「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」修正草案，要求各縣市3天內回覆，內容模糊、程序倉促，加重地方財政負擔，難以接受。

張麗善接受媒體聯訪表示，主計總處3日「突襲式」發函徵詢意見，要求3天回覆，未給地方合理審議時間。

她說，草案刪除基本財政支出指定項目及「一般性補助款」明確列舉補助基本財政收支差短與定額設算的教育、社會福利及基本設施等項目，改為模糊的「具經常性、普及性、基本建設或維運性質、財政均衡等」，令人質疑是否規避補助責任。

雲林縣政府表示，草案大幅限縮「計畫型補助」比率，明訂不得超過50%，「一般性補助」不得超過90%，但現行制度依地方財力級距給予差異補助，對弱勢縣市如雲林極重要。

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張麗善說，如果草案通過，嚴重衝擊雲縣府推動各項建設的財務能力。

雲縣府表示，應維持現行「計畫型補助」以縣市政府財力等級核定最高補助比例95%為原則，「一般性補助款」不宜設限，建議主計總處與地方充分溝通並參採地方意見，重新檢視，務求制度合理、公平與具可行性。（編輯：李明宗）1140606