回應母雞護小雞 侯友宜：我保護新北市民非立委

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（中央社記者王鴻國新北9日電）前中廣董事長趙少康對大罷免提出縣市首長應護住選區立委的「母雞護小雞」說法。不過，新北市長侯友宜說，自己保護的不是立委，「我保護的是新北市人民應該有更好的生活」。

侯友宜今天到議會進行市政總質詢，會前接受媒體聯訪表示，新北市國民黨立委在財政收支劃分法修法，為了讓新北市在建設上、在照顧弱勢族群上能有更多資源，尤其現在是20幾年來人民的聲音，也是歷任所有的執政單位都希望修財劃法，「結果財劃法過，怎麼開始大罷免呢？這個是不對的」。

他表示，自己一定跟新北市的國民黨立委並肩作戰，做對的事，讓人民過好生活，是大家的責任，「我保護的不是立委，我保護的是新北市人民應該有更好的生活」。

行政院長卓榮泰日前說，審查預算表決時支持中央政府的立委，所屬地方政府將優先協助，他強調，這不是報復心態，而是一個輪迴。媒體也詢問侯友宜對「輪迴說」意見。

侯友宜表示，「這哪是輪迴，這是清算，政治可以有立場，但是不可以沒有良心」，尤其對人民的納稅錢，拿來當政治的籌碼、分化國家，這是非常很不對的一件事，就像「順我者昌，逆我者亡」，威脅利誘，這個對很多人民來說很不公平。

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他表示，這次地方一般性補助款遭刪的都是辛苦人的錢，不管是社會照顧、教育、基礎建設，新北市所有的人民都看在心裡，他一定會好好地跟市民站在一起，捍衛人民的權利。

行政院發言人李慧芝昨天說，目前中央與地方的困境是立法院不理性大幅刪除預算所造成，在野黨立法委員及部分地方政府應該正視問題，並理性討論合法合憲救濟方式，無意義的政治語言無濟於事。（編輯：張銘坤、黃名璽）1140609