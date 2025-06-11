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立院審人工智慧基本法 決議要求數發部7/15提版本

2025/6/11 14:47
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（中央社記者林敬殷台北11日電）立法院教育及文化、交通委員會今天聯席審查人工智慧基本法草案，經民進黨立委多次表達應等行政院版本出爐後再審的意見下，審查會決議，數位發展部於7月15日提出部版條文，並於7月21日之當週併案排審。

立法院教育及文化、交通委員會今天聯席審查「人工智慧基本法草案」等案。

審查會一開始，會議主席、國民黨籍召委葛如鈞宣布進行法案逐條討論，民進黨立委林宜瑾立刻舉手表示，先進行廣泛討論。

國民黨立委柯志恩則說明，不用廣泛討論，之前已有公聽會、詢答，大家都有共識，再耗下去，有愧於總統賴清德、行政院長卓榮泰對於AI重視。

林、柯兩人發言後，對於是否廣泛討論，藍綠立委各持反對與支持立場，接連發言，民進黨立委李昆澤更建議，應全案保留，擇期再審。

數發部部長黃彥男表示，現在各界意見分歧，還在凝聚共識，國際趨勢改變，美國總統川普上任後，對拜登時期決定的AI政策做很大改變，因此，歐盟包括英國決定延後AI監管法案，數位部還在觀察國際發展趨勢，AI技術變化太快，從辨識型、生成式，現在可能有代理AI，監管方式都不同，現在訂定基本法會不會太早，也在討論。

國科會主委吳誠文解釋，AI相關法令制定必須謹慎因應，要避免產業發展受到影響，又要兼顧人權保障，問題相當複雜，他認為AI還在起步中，未來可能跟量子、高速運算結合，因此，各國都採取觀望態度，行政院也持謹慎態度。

黃、吳兩人的發言，沒有改變國民黨立委立場，朝野再次陷入立場攻防，當國民黨團提案要求停止討論，法案保留送院會協商時，民進黨反對，葛如鈞表示，那就現在逐條討論。

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雖然會議程序進入逐條討論，不過，民進黨立委仍一再主張擇期再審、等院版條文併案處理等意見，但葛如鈞不為所動，堅持逐條討論，只要對條文有異議，便裁示條文保留，從法案名稱、章名到條文，悉數被保留。

眼見逐條討論變成逐條保留的僵局，葛如鈞於接近中午時宣布休息，朝野立委各自帶開舉行內部會議。休息過後，歷經朝野協商，審查會最後決議，數發部於7月15日提出部版條文，委員會於7月21日之當週排審，並裁示散會。（編輯：張若瑤）1140611

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