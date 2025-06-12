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主計總處擬修正地方補助辦法 北市府：倒退30年

2025/6/12 12:36
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（中央社記者陳昱婷台北12日電）行政院主計總處擬修正「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」，台北市政府今天表示，草案修正方向與地方自治背道而馳，甚至比精省前實施的處理原則模糊不清，倒退30年。

台北市政府秘書長李泰興、研究發展考核委員會主委殷瑋、財政局長胡曉嵐、主計處長蘇文樹、社會局長姚淑文、都發局長簡瑟芳、教育局長湯志民今天出席記者會，回應主計總處擬修正「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」一事。

李泰興表示，此事就是「中央政府在亂搞，地方政府被搞亂」，因為中央最近統刪地方一般性補助款，又要修改補助辦法，種種做法導致地方政府很大的困擾，且與地方自治的意涵及趨勢背道而馳。

他指出，為了落實地方自治，中央該給地方更多自主財源，並讓補助辦法更透明化、公式化，但主計總處的修正草案卻是讓條文更加籠統，甚至倒退30年，比精省前實施的「中央對省市政府補助事項處理原則」模糊不清，「簡單說，就是中央開始走黑箱作業」。

胡曉嵐舉例指出，修正草案第2條將一般性補助款補助事項從原先的教育、社會福利及基本設施，改為「具經常性、普及性、基本建設或維運性質、財政均衡」，意即行政院可隨意解釋實質項目，明顯違反「地方制度法」第69條第3項「明定補助項目、補助對象、補助比率及處理原則」。

她續指出，修正草案第3條新增一般性補助款補助比率上限，恐違反「財政收支劃分法」第30條「一般性補助款項金額，不得少於修正施行前一年度預算編列數」，這樣的修正方向將嚴重影響地方財政自主及財源保障，進而傷害市民權益。

胡曉嵐說，修正草案第8及第10條新增要求地方政府配合分擔編列一般性補助款經費，且未執行完畢的賸餘要繳回國庫，明顯是要肥中央、瘦地方。

蘇文樹指出，修正草案將中央對地方補助事項的附表刪除，不再明確列出大眾捷運系統規劃及建設計畫、加強地方警政及消防設施等補助項目，導致地方連中央是否會繼續補助現正推動的建設計畫都不得而知，影響地方政府籌編作業，衝擊非常大。

有關修正草案具體影響，姚淑文說，因為至今尚未得到明年工作經費如何籌措的明確答案，人力能否維持、服務能否接續都不明朗，這種不安及焦慮感成為社福工作極大的隱憂。

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簡瑟芳表示，原先由中央補助的社會住宅興建融資利息，未來5年約需新台幣51億元；至於租金補貼，台北市目前約7.5萬戶申請共40億元經費；以及中央編列預算、地方執行的包租代管業務，預估明年執行經費約2.1億元，目前尚不清楚中央是否繼續支應。

湯志民表示，今年被刪減一般性補助款後，國中小水電費補助、1.1萬名清寒學生營養午餐補助、144所學校冷氣機汰換、老舊校舍改建及資訊設備更新、國中小學生健康檢查等政策已受到衝擊，希望中央重視，不要影響到地方教育推展。（編輯：李錫璋）1140612

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