立委推廣台南蚵 推溯源認證標章力抗進口蚵

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（中央社記者林敬殷台北13日電）民進黨立委林俊憲今天在立法院舉辦「台南蚵品牌推廣行銷活動」，向國人推廣來自台南產地、具溯源認證的高品質牡蠣。林俊憲說，近年受到進口牡蠣大軍壓境，台灣產牡蠣要打出自有品牌，讓國人能更方便享用到鮮美的本土蚵仔。

民進黨立委林俊憲與南市區漁會、南縣區漁會舉行推廣台南蚵極霸的推廣行銷記者會，南市區漁會總幹事林鈺昕與南縣區漁會總幹事陳崇德端出現煮的台南蚵仔湯讓出席的立委品嚐，包括民進黨立委郭國文、林宜瑾、賴惠員、王美惠、蘇巧慧、林淑芬等人都讚不絕口。

林俊憲說，台灣養殖蚵仔的技術已有1、200年，有非常豐富的經驗，又加上流經台灣西南沿海的洋流，讓台灣產的蚵仔非常鮮美好吃。不過，本土產的蚵仔近幾年來受到來自越南等國進口的蚵仔大舉壓境，進口蚵仔價格相對便宜，對本土蚵仔造成不小的衝擊影響。

林俊憲表示，為推廣本土蚵仔的市場，南市區及南縣區漁會與農委會合作，藉由推出自有品牌、溯源認證等策略，做出市場區隔，民眾可以透過掃描QR Code，立刻查詢產地來源，讓全國消費者買到本土蚵仔，也吃的安心與放心。

林鈺昕指出，近期市面上常見外國進口牡蠣混充國產販售，使本土牡蠣養殖業陷入困境，為了破局首先就必須建立在地品牌，農業部漁業署及台南市政府輔導推動，建立出「台南蚵」的牡蠣標章，讓台南市轄下漁民所生產的優質牡蠣在配合水產品溯源申請機制下得以擁有品牌身分，確保來自轄內漁民的優質牡蠣能夠被明確標示。

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林鈺昕表示，去年颱風頻繁來襲，造成數千個蚵棚毀損，蚵農損失慘重，非常感謝農業部、台南市政府及林俊憲支持蚵農復養計畫，讓今年才能恢復至往年的產量，不至於斷炊。

農業部長陳駿季說，政府單位會持續支持在地漁會進行品牌推廣與市場開拓，並協助建構完善的產銷體系，期望讓養殖戶安心生產，消費者也能安心享用國產海鮮，共同提升台南漁業的價值與競爭力。（編輯：翟思嘉）1140613