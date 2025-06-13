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國土署：中山女中南側都更案 拆除宿舍無文資身分

2025/6/13 19:04
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（中央社記者賴于榛台北13日電）媒體今天以「傳都更利益碾壓古蹟保存」為題，批評台北市中山女中南側都更案。內政部國土署表示，此案依法推動，且拆除的宿舍無文資身分也非歷史建物，一切依法辦理。

媒體報導，北市中山女高旁日治時期鐵道職工舊宿舍群遭拆除，傳是都更利益輾壓古蹟保存。國土署透過新聞稿指出，此案為「中山女中南側都更案」，經行政院同意在案並自民國104年推動至今，目前該地建物均已無人居住，經調查許多舊宿舍因原使用者進行內部私自改裝，導致原有結構被破壞，且經台北市文化局確認其不具備文資身分在案。

國土署表示，此次委由國家住宅及都市更新中心拆除的16棟宿舍，全數非歷史建物，產權分屬為台鐵公司（原台鐵局）、司法院及財政部國有財產署所有，另相關拆除執照、涉及拆除工程的文化資產監測保護計畫、受保護樹木保護計畫，均經台北市政府及所屬都發局、文化局依權責同意，一切依法辦理。

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國土署指出，至於由署經管的2棟歷史建築，其修復再利用計畫刻正由台北市文化局審查中，後續將可提送文資大會。

國土署強調，中山女中南側都更案經由都市更新的推動，未來還能提供社會住宅、行政機關辦公等空間，並可串連南側歷史建築保存環境，達到開發與歷史活化並存的願景。（編輯：林克倫）1140613

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