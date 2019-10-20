NASA黑客松閉幕 亞馬遜野火激發靈感奪冠

（中央社記者蔡芃敏台北20日電）台灣NASA黑客松今天閉幕，奪冠團隊以亞馬遜森林大火為靈感，透過研發群眾平台，部署消防空拍機，以群眾力量延緩火勢。團隊獲得新台幣8萬元獎金，並進入全球決賽。

美國在台協會（AIT）與國研院國家太空中心、台北市政府、中華電信、國立台灣師範大學及美國創新中心共同合作舉辦「2019 NASA黑客松」，於18日登場、今天舉行閉幕儀式，AIT表示，今年NASA黑客松是本活動在台灣開辦以來規模最大的一次。

美國在台協會副處長谷立言致詞時表示，NASA黑客松在全球200多個城市同步舉行，參賽者利用NASA提供的數據，一同集思廣益，在短時間內提出解決方案，處理全球最迫切、最棘手的問題，感謝每位參賽者參與，團隊創意與毅力是最有價值的貢獻。

科技部次長許有進致詞時表示，台灣已在太空科技耕耘20多年，像是福衛五號是首個由台灣完全自主研發的光學遙測衛星，福衛七號已在6月升空。發展太空科技需要青年參與以及創新的想法，期盼NASA黑客松能吸引更多優秀年輕人進入太空領域。

AIT表示，冠軍隊伍最後由ET760團隊勝出，成員包含蘇上硯、郭又鋼、程韋翰以及陳文勳等人，獲得獎金8萬元，並將與亞軍SEAL團隊一起參加世界決賽，前進美國、爭取參觀佛羅里達州的甘迺迪太空中心的機會。

ET760團隊成員蘇上硯告訴中央社記者，近年發生多起大火，亞馬遜、加州大火均對生態造成影響，團隊以此出發研發平台，民眾可以在平台上註冊具有消防功能的空拍機。

他說明，當火災發生時，平台可以透過人工智慧，於火災地周圍部署空拍機，藉由群眾力量，有效控制火災蔓延速度，再由專業的消防團隊撲滅大火。

「NASA黑客松」以太空與地球作為主題，希望利用NASA所提供的開源數據，提供參賽者創新設計的解決方案，以解決太空或地球相關的問題，今年已邁入第8屆，在全球229城市同步舉行，這是NASA黑客松第3次在台北舉行，共有295位參賽者，67支隊伍參加。（編輯：趙蔚蘭）1081020