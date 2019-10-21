更多編輯台推薦新聞：
沒忘走進偏鄉初衷 郭成興10年接生台東3成嬰兒獲醫療奉獻獎
生活

沒忘走進偏鄉初衷 郭成興10年接生台東3成嬰兒獲醫療奉獻獎

日皇即位禮將登場 德仁雅子各3套服裝亮相
國際

日皇即位禮將登場 德仁雅子各3套服裝亮相

世上最古老珍珠出土 證實新石器人類已有交易
國際

世上最古老珍珠出土 證實新石器人類已有交易

專題／一條人命2萬2 洛興雅難民為討生活恐淪買凶工具
國際

專題／一條人命2萬2 洛興雅難民為討生活恐淪買凶工具

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 科技

台灣10家新創團隊齊聚洛杉磯 秀5G人工智慧

最新更新：2019/10/21 17:27

（中央社記者鍾榮峰台北21日電）台北市電腦公會帶領10家台灣新創團隊，以InnoVEX Startups台灣館方式，參加22日起在美國洛杉磯舉辦的MWC Los Angeles 2019展會，展出5G、人工智慧、物聯網和智慧城市等方案。

公會指出，在MWC LA展會中，也將宣傳台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI）期間舉辦的InnoVEX展會，並邀請海外新創團隊明年6月來台參與InnoVEX 2020。

公會此次帶領的10家新創團隊，展出各種5G、人工智慧、物聯網與智慧城市相關垂直應用解決方案。

其中稜研科技（TMYTEK）將展出5G毫米波波束成型（Beamforming）相關套件，可協助電信業者與通訊設備商，開發驗證毫米波通訊模組。達標智源（dp smart）將展出適用在5G高速傳輸的360度全景影像8K攝影機。

在人工智慧部分，聯圖智能（CarKit AI）將展出AI車用語音助理解決方案，可連接各種社群媒體與生活應用App。酷設工坊（JARVISH）將展示可語音控制的AI智慧聯網安全帽，並且能依照運動、工廠、軍警等不同環境進行客製化設計。

公會指出，MWC LA是美洲規模最大的無線通訊科技專業展會，由GSM協會（GSMA）主辦，美國無線產業協會（CTIA）協辦，預計將有來自100多國超過2.2萬名專業參觀者與會。（編輯：郭萍英）1081021

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報