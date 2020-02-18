高通新款5G數據機射頻系統X60 5奈米製程受矚目

（中央社記者張建中新竹18日電）高通（Qualcomm）今天宣布推出第3代5G數據機射頻系統驍龍X60，預計第1季送樣。高通X60採用的是三星（Samsung）或台積電的5奈米製程備受市場關注。

繼X50與X55之後，高通今天宣布推出X60。X60是高通第3代5G數據機射頻系統，支援所有主要5G頻段與組合，包括使用分頻雙工（FDD）與分時多工（TDD）的毫米波及sub-6頻段，為電信商營運提供更佳彈性。

高通表示，X60同時搭載自家第3代行動5G毫米波天線模組QTM535，將有助實現智慧手機更輕薄與流線型設計，X60與QTM535預計第1季送樣，搭載X60的商用頂級智慧手機將於2021年初問世。

高通指出，X60將採用5奈米製程，但並未說明委由哪家代工廠生產。外電報導，三星將為高通製造一些X60，台積電也會幫高通製造5奈米數據機晶片。

X60引發市場關注三星與台積電5奈米製程之爭，台積電並不評論競爭對手，不過，對自家5奈米發展深具信心，預期5奈米製程將於上半年量產，下半年將快速放量，全年可望貢獻10%營收。（編輯：張均懋）1090218