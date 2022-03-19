國研盃智慧機械競賽 南台科大挑戰機器人載水奪冠

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（中央社記者謝方娪台北19日電）科技部轄下國家實驗研究院台灣儀器科技研究中心今天舉辦「國研盃智慧機械競賽」，設計競賽主題為機器人載水任務，由南台科技大學團隊奪下冠軍，獲得獎金新台幣5萬元。

國研院儀科中心協同美國機械工程師學會（ASME）台灣分會舉辦「國研盃智慧機械競賽」學生競賽，包含設計競賽、演講競賽2類別。

今年設計競賽題目為「順水推舟」機器人載水任務，參賽隊伍需在一定時間內操控機器人將水載送到指定區域，載送趟數越多、集水區公升數越多，分數就越高。

國研院指出，本次競賽著重機器人的移動速度及負重能力，也考驗學生的基礎科學運用及機電能力。最終由南台科大「南台科技大學」團隊拔得頭籌，南台科大「湯瑪士小火車」團隊及成大「大雄中機械帝國東山再起」團隊分別獲得第2、第3名，佳作為陽明交通大學「iTron」團隊。

演講競賽方面，今年講題不限，只要與機械相關或是個人在學期間研究成果發表即可，全程以英文演講，評審重點在於學生對機械相關議題的分析與分享能力。

國研院表示，清華大學林祐萱極具邏輯思考能力，針對主題條理分析及沉著穩健的台風，贏得評審高度評價，奪下演講競賽第1名；台灣大學黃于庭以精彩豐富的主題分享獲得第2名。

「國研盃智慧機械競賽」每年由美國機械工程師學會訂定設計競賽主題，盼引導學生對機械技術進行創意發想及功能整合。（編輯：楊蘭軒）1110319