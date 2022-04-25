工研院連6年奪愛迪生獎 今年獲科學醫藥類1銀1銅

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（中央社記者張建中新竹25日電）愛迪生獎（Edison Awards）今年度得獎名單出爐，工研院奪下科學與醫藥類1銀1銅獎項，連續6年獲獎。

工研院表示，今年是以促進組織整合仿生3D列印技術贏得銀牌獎，由眼部醫學影像輔助診斷技術獲得銅牌獎。

工研院生醫與醫材研究所所長林啟萬指出，促進組織整合仿生3D列印技術是以積層製造（3D列印）打造出仿生中空骨釘，可透過模擬、設計與製程管控，製作不同規格、多孔隙的骨釘、椎間融合器等植入骨材，為智慧醫療提供助力。

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至於眼部醫學影像輔助診斷技術，工研院資訊與通訊研究所所長丁邦安說，這項技術是應用AI人工智慧輔助診斷，有效率地協助醫師診斷眼底影像的細微病變、判讀病變嚴重程度。

丁邦安表示，工研院攜手晉弘科技，打造具備AI人工智慧分析的手持式眼底攝影機，並以邊緣運算裝置進行輔助診斷，精準判讀糖尿病眼底病變，避免錯失黃金治療期，同時和國內醫療院所合作，在偏鄉地區提供先期服務體驗。（編輯：楊凱翔）1110425