整合型微感測器偵測燃料電池性能 助綠色科技應用

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元智大學教授李其源開發可撓式整合型微感測器，可即時監控與調整燃料電池內部情況，提升性能及延長使用壽命。（元智大學提供）中央社記者許秩維傳真 111年6月5日

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（中央社記者許秩維台北5日電）元智大學教授李其源開發可撓式整合型微感測器，可即時監控與調整燃料電池內部情況，提升性能及延長使用壽命，除了可應用於綠色科技，未來還能跨足人工智慧、生醫等領域。

元智大學今天發布新聞稿指出，燃料電池是未來的發展趨勢，但燃料電池所面臨的問題，包括膜材耐久性、觸媒腐蝕、燃料電池內局部的溫度、濕度、流量、壓力、電壓及電流不均勻性等，將是燃料電池商品化急需克服的課題。

元智大學機械工程系教授李其源利用微機電系統技術，開發可撓式整合型微感測器，不只體積小，還同時具有溫度、濕度、流量、電壓及電流感測功能，量測位置彈性且能精確嵌入，精確度及靈敏度高且反應時間快，更可客製化開發。

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李其源表示，可撓式整合型微感測器可嵌入燃料電池內部，正確掌握燃料電池內部反應情況，即時監控與調整，以達到微觀診斷，進而提升燃料電池性能及延長使用壽命；此微觀診斷技術應用於燃料電池，目前尚屬先驅的研究且領先國際。

李其源提到，針對不同研究需求，還可量身開發出不同種類及需求的可撓式整合型微感測器，嵌入重組器、發光二極體、鋰電池等內部，即時微觀診斷與感測，掌握內部情況，提升性能及延長使用壽命，未來還可應用於工業4.0、人工智慧、生醫等熱門領域。（編輯：唐聲揚）1110605