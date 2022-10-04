調查：逾7成台灣企業供應鏈曾遭勒索病毒攻擊

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（中央社記者吳家豪台北4日電）資安業者趨勢科技今天發布最新研究指出，台灣有72%企業的供應鏈曾經遭遇勒索病毒襲擊，明顯高於全球平均值52%，使得台灣企業的系統也面臨勒索病毒入侵風險。

趨勢科技台灣區暨香港區總經理洪偉淦透過新聞稿表示，如何管理供應鏈資安問題已迫在眉睫，儘管如此，很多企業還是沒有採取行動來協同改善合作夥伴的網路資安。防範這類風險的首要步驟，是必須針對日益擴大的受攻擊面改善其可視性與控管。

趨勢科技委託研調公司Sapio Research於今年5月至6月期間，針對全球26個國家、共2958名IT決策者進行問卷調查。

根據研究結果，台灣有高達87%的IT負責人認為，他們的企業正因合作夥伴與客戶的關係而更容易成為勒索病毒覬覦的目標。61%企業的供應鏈大部分是由資安防護通常較弱的中小企業組成，使得這項挑戰變得更加嚴峻。

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研究顯示，全球僅有47%的企業會與供應商分享有關勒索病毒攻擊的資訊；另有25%企業表示不會與合作夥伴分享可能有用的威脅資訊。

此外，供應鏈還可能成為駭客入侵勒贖的施壓工具，過去3年曾經遭遇勒索病毒襲擊的企業當中，全球有67%、台灣有76%企業表示發動攻擊的駭客曾經主動告知其客戶或合作夥伴有關他們遭勒索病毒入侵的事情，試圖透過這樣的方式來逼迫支付贖金。（編輯：翟思嘉）1111004