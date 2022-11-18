歌手與Vtuber同台共演「高流未來趴」虛實交融

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高雄流行音樂中心指出，虛實共演「高流未來趴」演出中最具挑戰性的就是即時動態捕捉，將動用70台以上的動作捕捉攝影機，精準掌握動態，挑戰同時進行4人的動態捕捉。（高雄流行音樂中心提供）中央社記者曾以寧傳真 111年11月18日

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（中央社記者曾以寧高雄18日電）為推動5G AIoT在流行音樂演出應用多角化，高雄流行音樂中心邀請真人歌手與Vtuber同場登台，並利用動畫、動態捕捉等多項技術，打造全台最大規模虛實共演「高流未來趴」。

高雄流行音樂中心今天透過新聞稿指出，高雄市推動5G AIoT應用服務，高雄流行音樂中心海音館亦是實驗場域，高流把握ACG虛擬偶像流行趨勢，邀園區內實力堅強的進駐夥伴共同打造「高流未來趴」，將於明天登場，展現流行音樂展演的未來圖像。

高流介紹，演唱會製作與燈光舞台設計團隊FREES團隊利用來自德國Syncronorm GmbH燈光模擬軟體在虛擬世界裡設計燈光與舞台，再將之延伸融合真實現場舞台，搭配真實世界的燈光視訊，讓觀眾在真實世界和LED裡的元宇宙之間來回穿梭。

為讓虛擬偶像栩栩如生，動畫製作團隊「夢境現實」在虛擬偶像的呈現下足苦工，確保設計感的同時簡化虛擬偶像在2D狀態下線條勾勒，並凸顯虛擬偶像本身的特色，增強在3D狀態下的真實感。

音樂及表演內容，則由「海邊的卡夫卡」，同時也是1976樂團主唱的陳瑞凱（阿凱）擔任音樂總監，集結不同類型流行音樂，並精心安排真人歌手與Vtuber的合演橋段，使「高流未來趴」在科技與流行音樂兩者中做到完美結合。

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高流指出，演出中最具挑戰性的就是即時動態捕捉，將仰仗日本團隊「新月映像 Crescent Digicast Inc.」，動用70台以上的動作捕捉攝影機，精準掌握動態，並立刻生成超過50億畫素的超龐大細節模型，再同步運用臉部掃瞄系統與錄音室等級收音設備，即時傳輸到演唱會控制台上，進行VJ整合後傳送到舞台上的LED螢幕，完成演出任務。

高流表示，這是台灣史上最強大的5G 3DCG體驗演唱會，以低延遲、高連結的5G特性，讓虛擬偶像可以看到現場舞台上的偶像、現場的觀眾，並與他們即時互動，共同唱歌跳舞，「高流未來趴」勢必將引領業界，成為5G科技型展演的旗艦型示範。（編輯：郭諭儒）1111118